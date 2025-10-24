آغاز سال تحصیلی دانشگاه المصطفی در ساحل عاج با استقبال گسترده دانشجویان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر ابراهیمی، مدیر دانشگاه المصطفی در ساحل عاج در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی این دانشگاه از استقبال قابل توجه جوانان این کشور از این دانشگاه، خبر داد.

وی گفت: دانشجویان در سه رشته کارشناسی حقوق، ارتباطات و اقتصاد در دانشگاه المصطفی ساحل عاج، مشغول به تحصیل هستند و همچنین کالجی در این کشور برای نوجوانان و جوانان در مقطع دیپلم تاسیس شده است.

مدیر دانشگاه المصطفی در ساحل عاج افزود: در حوزه علمیه برادران در کشور ساحل عاج حدود ۳۷۰ نفر و در حوزه علمیه خواهران این کشور ۱۵۰ نفر مشغول تحصیل هستند. همچنین دانشگاه المصطفی ساحل عاج، ۱۱۰ دانشجو دارد و کالج پسرانه و دخترانه این کشور نیز با ۳۳۰ دانش‌آموز، فعالیت می‌کند.

دکتر ابراهیمی همچنین از کسب مجوز مقطع کارشناسی ارشد برای رشته حقوق در دانشگاه المصطفی ساحل عاج از وزارت علوم خبر داد و تأکید کرد که برنامه توسعه رشته‌های این دانشگاه در دست اجرا است. وی گفت: هدف ما این است که رشته‌های آکادمیک متناسب با نیازهای این منطقه منطقه را با استفاده از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، توسعه دهیم.

