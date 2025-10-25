سفیر ایران در ساحل عاج: دانشگاه المصطفی نمادی از روابط دوستانه دو کشور است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید غلامرضا میگونی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه المصطفی در این کشور، به اهمیت نگاه بینالمللی رهبر انقلاب اسلامی و تأثیر آن در گسترش فعالیتهای دانشگاهی و علمی در سطح جهان اشاره کرد.
میگونی با تقدیر از تلاشهای آیتالله عباسی، ریاست جامعه المصطفی، گفت: زحمات وی موجب شده است تا شاهد فعالیت گسترده و تلاش دوستان ما در کشورهای مختلف باشیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج همچنین اظهار امیدواری کرد که دانشجویان دانشگاه المصطفی در ساحل عاج سال تحصیلی موفقی را سپری کنند. او تأکید کرد که این دانشگاه نمادی از روابط دوستانه و همکاریهای علمی میان ایران و ساحل عاج است.
وی افزود: ما در تلاشیم روابط ایران و ساحلعاج در زمینههای مختلف علمی و دانشگاهی گسترش یابد و جوانان دو کشور بتوانند در دانشگاههای یکدیگر تحصیل کنند.
