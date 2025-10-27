حضرت زینب(س)، رسانه بیداری امت

خبرگزاری بین المللی اهلبیت(ع) - ابنا: در تاریخ اسلام، کمتر شخصیتی را میتوان یافت که همچون حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) در عرصهی رساندن پیام حقیقت، چنین نقشی سرنوشتساز ایفا کرده باشد. در روزگاری که دروغ، تحریف و سانسور بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی سایه افکنده بود و دستگاه اموی با بهرهگیری از قدرت، ثروت و تبلیغات، چهرهی حق را وارونه جلوه میداد، بانویی از خاندان نبوت، بیهیچ ابزار رسانهای و تنها با نیروی ایمان، بصیرت و شجاعت، توانست بزرگترین رسالت خبری و فرهنگی تاریخ را به انجام رساند.
پس از واقعه عاشورا، مأموریت حضرت زینب (س) آغاز شد؛ مأموریتی که نهتنها حفظ جان بازماندگان و حمایت از امام سجاد (ع) بود، بلکه رساندن پیام خون شهیدان کربلا به گوش امت اسلامی محسوب میشد. ایشان با درک عمیق از شرایط زمان و شناخت از روان جامعه، از دل اسارت، رسانهای زنده و الهی ساخت. خطبههای کوفه و شام، نه فقط سخنانی عاطفی و سوگمندانه، بلکه بیانیههایی سیاسی، الهی و روشنگر بودند که افکار عمومی را علیه حکومت ظلم برانگیختند.
در کوفه، زینب کبری (س) با زبانی سرشار از توبیخ و حقیقتگویی، مردم را از خواب غفلت بیدار کرد و با اشاره به عهدشکنی آنان، پایههای مشروعیت ظاهری حکومت را لرزاند. در شام، در کاخ یزید، با بیانی آرام اما کوبنده، قدرت پوشالی خلافت را شکست. او در برابر قدرتی که همه چیز را در قبضه داشت، با عزت و کرامت ایستاد و با گفتاری استوار فرمود: «ما رأیتُ إلّا جمیلاً»؛ جملهای که نشان از اوج ایمان، بصیرت و نگاه توحیدی ایشان داشت. این جمله نه تنها آرامش درونی ایشان را نشان میداد، بلکه اعلام پیروزی معنوی کاروان کربلا بود؛ پیروزی حقیقت بر ظواهر فریبنده قدرت.
سبک رسانهای حضرت زینب (س) بر پایهی صداقت، آگاهی و کرامت استوار بود. او در برابر جنگ روانی امویان که میخواست واقعه عاشورا را شورشی سیاسی معرفی کند، روایت اصیل نهضت را زنده نگه داشت. ایشان با انتخاب دقیق واژگان، حفظ وقار علوی، و تکیه بر منطق قرآنی، توانست ذهنهای آلوده به تبلیغات دشمن را پاک کند و دلهای خاموش را به آتش حقیقت بسوزاند. این همان هنر رسانهای است که بر پایه ایمان شکل میگیرد، نه بر محور قدرت و شهرت.
اگر امویان با منبر، خطبه و شعر دروغ را ترویج میکردند، زینب (س) با همان ابزار، اما در مسیر حق، حقیقت را فریاد زد. تفاوت در نیت، معنا و هدف بود. او نه برای خود سخن گفت و نه از خشم یا انتقام؛ بلکه هر کلمهاش در مسیر رسالت الهی و تداوم نهضت حسینی بود. به تعبیر دقیقتر، زینب کبری (س) نخستین «رسانه مقاومت» در تاریخ اسلام است؛ رسانهای که بر محور آگاهیبخشی، دفاع از مظلوم و افشای باطل استوار است.
درس بزرگ حضرت زینب (س) برای دنیای امروز، در همین نکته نهفته است که رسانه حقیقی، تنها آن نیست که اخبار را مخابره کند، بلکه آن است که وجدان انسانها را بیدار سازد و حقیقت را از لابهلای غبار دروغ بیرون کشد. رسانه زینبی، رسانهای بود که به جای تکیه بر ابزار، بر پیام الهی تکیه داشت؛ رسانهای که از دل ایمان برمیخاست و در دلها مینشست.
امروز، در عصری که رسانهها میدان نبرد حقیقت و دروغاند، بازخوانی سیره زینبی برای همه خبرنگاران، مبلغان و فعالان فرهنگی ضروری است. حضرت زینب (سلاماللهعلیها) به ما میآموزد که رسالت رسانه، فقط انتقال خبر نیست؛ بلکه پاسداری از حق و احیای وجدان جامعه است. صدای زینب، پس از قرنها هنوز در گوش تاریخ طنین دارد، زیرا از سرچشمه ایمان برخاست و برای خدا بود. او ثابت کرد که حتی در اسارت، میتوان آزادانه سخن گفت و در اوج مظلومیت، پرچم حقیقت را برافراشت.
پیام زینب (س) این است که «اگر حقیقت را بشناسی و از آن دفاع کنی، تاریخ صدای تو را خاموش نخواهد کرد». و شاید بتوان گفت که تمام رسانههای مؤمن و عدالتخواه، اگر بخواهند در مسیر درست گام بردارند، باید شاگرد مکتب زینب کبری (سلاماللهعلیها) باشند؛ بانویی که با زبان ایمان و قلم خون شهیدان، تاریخ را بیدار کرد.
الناز موسوی یکتا
پژوهشگر عرصه رسانه و فضای مجازی
