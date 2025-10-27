حضرت زینب(س): ظرف مشیت معصوم (ع) و الگوی ولایتمداری

خبرگزاری بین المللی اهل بین(ع)_ابنا: "ظرف مشیت معصوم" بودن حضرت زینب(س) با تطبیق بر جایگاه ائمه اطهار (ع) که ظرف مشیت خداوند هستند، هدف ما نیز باید این باشد که ظرف مشیت امام زمان علیه‌السلام شویم؛ یعنی تکلیف خود را بر اساس اراده‌ی ایشان درک کرده و عمل نماییم. این انتخاب، که انسان ظرف مشیت معصوم باشد یا شیطان، کاملاً در اختیار خود اوست.



1. تجلی ولایتمداری در وجود حضرت زینب (س):

حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نمونه‌ای کامل از "ظرف مشیت معصوم" بودند. ایشان افتخار درک هفت معصوم را داشتند و خود، "فاطمه‌ای دیگر" یا "فاطمه صغری" لقب گرفتند. این بانوی بزرگوار، نه تنها در ولایتمداری بی‌نظیر بودند، بلکه شرط ازدواجشان را همراهی با امام حسین (ع) قرار دادند؛ چرا که ایشان را "همه‌ی ولایت" می‌دانستند. این ولایتمداری در لحظات حساس عاشورا و پس از آن، نمود عینی پیدا کرد، جایی که ایشان جان امام سجاد (ع) را نجات دادند.



2. توفیق و تأثیرگذاری از ناحیه معصوم:

توفیق و تأثیرگذاری اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل تحمل سختی‌ها و امتحانات فراوان است. اگر کسی پرتوفیق باشد، این نتیجه‌ی مسیری پرمشقت است و اگر تأثیرگذار باشد، این جایگاه از سوی معصوم به او اعطا شده است.



3. تربیت خدایی ذهن و موضع‌گیری در برابر حق و باطل:

برای تربیت ذهنی خدایی، باید از همان ابتدا باطل را کوچک و حق را بزرگ دانست. اهل ایمان و مسجدی باید در نظر ما بزرگ باشند و موضع‌گیری در برابر حق و باطل باید روشن و قاطع باشد. حضرت زینب (س) نمونه‌ای بارز از این موضع‌گیری بودند که "مرام باطل را باطل کردند."



4. شباهت حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه (س) به پدرانشان:

در تاریخ، تنها دو دختر وجود دارند که بیش از مادرشان، به پدرشان شباهت داشته‌اند: حضرت فاطمه زهرا (س)و حضرت زینب( س). این خود نشان از عمق پیوند روحی و معنوی این دو بانوی بزرگوار با پدرانشان دارد.



5. جایگاه علمی و نیابتی حضرت زینب (س):

حضرت زینب (س) نایبه‌ی خاص امام بودند و مردم در مسائل حلال و حرام به ایشان مراجعه می‌کردند. این نشان‌دهنده عمق علم و تقوای ایشان و اعتماد ائمه به ایشان است.



6. احترام به والدین، راهی به سوی امام‌شناسی:

ارتباط مستقیم احترام به پدر و مادر با امام‌شناسی دارد. "اگر به پدر و مادرت احترام بگذاری امام‌شناس می‌شوی؛ اما اگر در برابرشان بایستی، تا مرز انکار خدا پیش می‌روی. عاق والدین یعنی عاق خدا."



7. عظمت مقام حضرت زینب (س) در کلام امام حسین (ع):

اوج عظمت حضرت زینب (س) در این جمله امام حسین (ع) متجلی می‌شود که به خواهرشان فرمودند: "در نماز شبت مرا دعا کن." این درخواست از سوی امامی معصوم، نشان‌دهنده جایگاه رفیع و دعای مستجاب حضرت زینب (س) است.



8. مقام پنهان سه معصوم‌زاده:

سه شخصیت بزرگ که مقامشان مخفی ماند: حضرت زینب (س)، حضرت معصومه (س)و حضرت ابوالفضل العباس (ع). این نشان از نهایت تواضع و اخلاص این بزرگواران دارد.



9. گشاده‌دستی حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س):

حضرت زینب (س) برای خداوند مثل امیرالمؤمنین (ع) بود. آیت‌الله بهجت (ره) نقل می‌کنند که "درِ خانه‌ی حضرت معصومه اگر پادشاهی هم خواستی و عطا کردند، تعجب نکن!" این سخنان نشان از گشاده‌دستی این بانوان بزرگوار در برآوردن حوائج متوسلین به ایشان دارد.



10. زینب (س)، منتهای حلم و صبر:

عبارت "وَ مُنْتَهَی الْحِلْمِ" به نهایت بردباری و صبر حضرت زینب (س) اشاره دارد. اگر انسان اهل‌بیت (ع)را ملازم باشد، صبور خواهد شد و صبر زینب (س) به او عطا می‌شود. در این صورت، مشکلات دنیوی در برابر مصیبت امام حسین (ع) ناچیز به نظر می‌رسند.



11. دعای امام زمان (عج) و توسل به عمه‌شان:

امام زمان علیه‌السلام خود به شیعیان و دوستانشان فرموده‌اند: "خدا را به حق عمه‌ام زینب کبری (س)ا قسم بدهید که فرج ما را نزدیک گرداند." ایشان همچنین وعده داده‌اند که هر مؤمنی که در مجالس سوگواری، پس از ذکر مصائب حضرت سیدالشهداء (ع) برای ایشان دعا کند، خودشان برای او دعا خواهند کرد. این کلام، نشان‌دهنده جایگاه رفیع حضرت زینب (س) نزد امام زمان (عج) و ارزش توسل به ایشان برای تعجیل در فرج است.

