به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی با اشاره به جایگاه حیاتی پرستاران در ساختار سلامت کشور، اظهار داشت: جامعه پرستاری ایران با بیش از ۳۰۰ هزار عضو، در تمامی ساعات شبانه‌روز و ایام هفته، در صف نخست خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد. این خانواده بزرگ، شامل نیروهای متعهدی است که در بخش‌های مختلف از جمله فوریت‌های پزشکی، بیمارستان‌ها، اتاق‌های عمل، هوشبری و مدیریت پرستاری فعالیت می‌کنند و نقش بی‌بدیلی در حفظ سلامت عمومی ایفا می‌نمایند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر استمرار خدمات پرستاری در شرایط بحرانی، افزود: در حوادثی چون سیل، زلزله، آلودگی هوا و حتی در شرایط جنگی، پرستاران همواره در کنار سایر نیروهای امدادی و نظامی، با تمام توان در خدمت مردم بوده‌اند. در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر نیز شاهد حضور داوطلبانه و لغو مرخصی‌های پرستاران بودیم تا هیچ بیماری بدون مراقبت نماند.

وی با اشاره به رشد چشمگیر آموزش پرستاری پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز کشور در زمینه تربیت نیروی پرستاری به خودکفایی رسیده و سالانه حدود ۲۰ هزار پرستار از بیش از ۲۲۰ دانشکده پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند. این پیشرفت، حاصل نگاه راهبردی نظام به حوزه سلامت است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه گفت: با وجود حمایت‌های اعلام‌شده، جامعه پرستاری همچنان با مشکلاتی نظیر کمبود شدید نیرو، اجبار به اضافه‌کاری، تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود عدالت در تخصیص منابع مواجه است. این فشارها، سلامت روانی و جسمی پرستاران را تهدید می‌کند و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت و مجلس است.

وی در پایان با تجلیل از روحیه ایثار و تعهد پرستاران تصریح کرد: پرستاران ایران اسلامی، با وجود تمام محدودیت‌ها، همواره در کنار مردم ایستاده‌اند و با تمام توان به خدمت مشغول‌اند. اگر در کیفیت خدمات پرستاری کاستی‌هایی دیده می‌شود، بخشی از آن ناشی از کم‌توجهی به زیرساخت‌های حمایتی این حرفه است. امید است با تدبیر مسئولان، شاهد ارتقاء جایگاه پرستاری و افزایش رضایت عمومی از خدمات سلامت باشیم.

