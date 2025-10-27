آغاز ساماندهی علمی گورستان تاریخی دارالسلام شیراز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، تأکید کرد که هرگونه مداخله در این گورستان باید پس از انجام مطالعات جامع و تهیه سند مداخله کارشناسی صورت گیرد، چرا که مداخلات غیرکارشناسانه میتواند به هویت تاریخی این مکان آسیب وارد کند.
او افزود برخی اقدامات گذشته بدون دقتهای لازم بوده و به لایههای تاریخی گورستان آسیب رساندهاند؛ بنابراین از ادامه آنها جلوگیری شده است.
پارسایی گورستان دارالسلام را یکی از قدیمیترین گورستانهای اسلامی ایران دانست و با اشاره به وجود مقبره شخصیتهای برجسته و صفه تربت در آن، گفت: این مکان نشاندهنده عمق باورهای دینی مردم شیراز به اهل بیت (ع) است و باید با ساماندهی علمی، امکان بهرهمندی مردم از این میراث تاریخی فراهم شود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما