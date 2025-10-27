  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

تقدیر مجمع خطبا از پرستاران قمی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)

۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۲
کد مطلب: 1743586
تقدیر مجمع خطبا از پرستاران قمی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)

اعضای مجمع خطبا اصحاب‌الصاحب(ع) در روز پرستار با حضور در بیمارستان امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم از زحمات پرستاران و کادر درمان، قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد باسعادت عقیله‌ العرب، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز پرستار، جمعی از اعضای مجمع خطبا اصحاب‌الصاحب علیه‌السلام با حضور در بیمارستان امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام شهر قم، با اهدای دسته‌گل از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه کادر درمان این مرکز قدردانی کردند.

در این دیدار که با حضور حجج‌اسلام حبیب عباسی، وحید حاجی‌آقازاده و جعفر اسکندری برگزار شد، نمایندگان مجمع خطبا ضمن گفت‌وگویی صمیمانه با پرستاران و کارکنان، از خدمات ارزنده آنان در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران تقدیر کردند.

در حاشیه این برنامه، اعضای مجمع بر اهمیت تداوم ارتباط روحانیت با اقشار مختلف جامعه تأکید کردند و اظهار داشتند: این گونه اقدامات مردمی و بی‌تکلف، جلوه‌ای از همدلی، قدردانی و پیوند مستحکم میان خادمان دین و خادمان سلامت است.

تقدیر مجمع خطبا از پرستاران قمی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)

تقدیر مجمع خطبا از پرستاران قمی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha