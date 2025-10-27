تقدیر مجمع خطبا از پرستاران قمی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد باسعادت عقیله‌ العرب، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز پرستار، جمعی از اعضای مجمع خطبا اصحاب‌الصاحب علیه‌السلام با حضور در بیمارستان امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام شهر قم، با اهدای دسته‌گل از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه کادر درمان این مرکز قدردانی کردند.

در این دیدار که با حضور حجج‌اسلام حبیب عباسی، وحید حاجی‌آقازاده و جعفر اسکندری برگزار شد، نمایندگان مجمع خطبا ضمن گفت‌وگویی صمیمانه با پرستاران و کارکنان، از خدمات ارزنده آنان در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران تقدیر کردند.

در حاشیه این برنامه، اعضای مجمع بر اهمیت تداوم ارتباط روحانیت با اقشار مختلف جامعه تأکید کردند و اظهار داشتند: این گونه اقدامات مردمی و بی‌تکلف، جلوه‌ای از همدلی، قدردانی و پیوند مستحکم میان خادمان دین و خادمان سلامت است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸