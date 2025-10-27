ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه نمایان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی، در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی شیراز، به تشریح آخرین تحولات مربوط به جنگ ۱۲ روزه و روند مذاکرات ایران و آمریکا، پرداخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: پاسخ نظامی ایران در این جنگ، ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی را به‌وضوح آشکار ساخت.

وی با اشاره به حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: این حمله با واکنش قاطع و کوبنده ایران مواجه شد و نشان داد که رژیم صهیونیستی بسیار سست‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که وانمود می‌کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین با دعوت به انسجام و همدلی ملی افزود: موشک‌های ایران توانستند از سامانه گنبد آهنین عبور کرده و به اهداف مورد نظر اصابت کنند؛ موضوعی که جهانیان را متوجه ناتوانی این سامانه در رهگیری موشک‌های ایرانی کرد.

در پایان این نشست، حاضران نیز سوالات خود را با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.

