به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در دیدار رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدرسه خان شیراز، با اشاره به مفاهیم بنیادین در عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سه محور را مکمل یکدیگر در خدمت‌رسانی به مردم دانست و اظهار کرد: قانون کار فعلی، با وجود اصلاحات انجام‌شده، همچنان با نیازهای واقعی تولید و اشتغال پایدار هم‌راستا نیست.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری خواستار بازنگری اصولی در قانون کار شد و افزود: حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، زمینه‌ساز رونق سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.

وی با انتقاد از تأثیر هیجانات مقطعی در تدوین قانون کار و آسیب‌های ناشی از باندبازی‌های سیاسی، بر لزوم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور تأکید کرد و گفت: توسعه بخش تعاون می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند.

آیت‌الله ملک‌حسینی همچنین خواستار فاصله‌گیری تدریجی از نظام یارانه‌ای و هدایت منابع اقتصادی به سمت تولید و اشتغال شد.

در ادامه این نشست، سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های تابعه، از تدوین و اجرای طرح‌های تحول‌آفرین در حوزه اشتغال پایدار خبر داد.

وی گفت: این برنامه‌ها با محوریت مهارت‌افزایی، ساماندهی حمایت‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات در حال اجرا هستند و آثار آن‌ها به‌زودی در سطح جامعه نمایان خواهد شد.

