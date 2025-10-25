به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز در نشستی با حضور محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس و فاطمه صفری راد، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شیراز به بررسی وضعیت کتابخانه ابوریحان شیراز پرداخت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این نشست با اشاره به ضرورت احیای کتابخانه ابوریحان شیراز گفت: کتابخانه عمومی ابوریحان بیش از 55 سال قدمت دارد. این کتابخانه در مرکز شهر و منطقه پرجمعیت شیراز واقع است و در این منطقه کتابخانه عمومی دیگری نیست.

فیروزی گفت: در سال گذشته، بر اثر بارندگی به ساختمان کتابخانه آسیب وارد شد، لذا به ناچار کتابخانه تعطیل شده؛ زیرا مطابق نظرهای فنی و کارشناس ادامه استفاده از ساختمان موجود برای کتابخانه امکان پذیر نیست.

وی افزود: در سال گذشته، تفاهم نامه ای میان استانداری، شورای شهر و شهرداری شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشادفارس منعقد شد که بر اساس آن م مجموعه فرهنگی ابوریحان شامل کتابخانه، سالن تئاتر و پلاتو به جهت اینکه بیش از نیم قرن سابقه دارد و امروز ۵۵ سال از عمر این ساختمان فرهنگی می گذرد با حمایت شهرداری و شورای شهر وارد مرحله بازسازی و ساخت مجدد شود.

وی با بیان اینکه بازسازی و احیای کتابخانه ابوریحان شیراز نیازمند حمایت شورای شهر و شهرداری است درخواست کرد: ساختمان کتابخانه ظرفیت بازسازی ندارد و باید از نو ساخته شود، لازم است با برنامه ریزی این کتابخانه بزرگ که بیش از پنجاه هزار منبع ارزشمند در آن وجود دارد حفظ شود و به خدمات دهی ادامه دهد.

فیروزی گفت: در صورت اختصاص یک ساختمان از سوی شهرداری، منابع این کتابخانه در زمان بازسازی به مکان جدید منتقل می شود تا کتابخانه به فعالیت خود ادامه دهد.

