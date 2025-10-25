به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به فضای مثبت ایجادشده پس از دیدار مقام معظم رهبری با ورزشکاران، حضور قهرمان فارس، آقای فرخی، در ردیف اول آن جلسه را افتخاری برای استان دانست و گفت: اگر استان‌های دیگر چنین قهرمانانی داشتند، با تبلیغات رسانه‌ای گسترده، آنان را به نماد ملی تبدیل می‌کردند. ما باید در معرفی قهرمانان‌مان فعال‌تر باشیم.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان رسانه‌های ورزشی استان، پیشنهاد کرد نشست‌هایی با حضور نویسندگان و فعالان این حوزه برگزار شود تا جایگاه قهرمانان فارس در سطح ملی پررنگ‌تر شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس به مسائل عمرانی و مالی حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: در زمینه ذی‌حسابی و حسابداری تعهدی، نیازمند هماهنگی بیشتر هستیم. کارشناسان باید با همفکری، از حقوق ورزش بهتر دفاع کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های مدیران ورزشی، افزود: مدیریت مالی در این حوزه گاه به ارقام کلان می‌رسد و در کنار آن، هر رشته ورزشی مطالبات خاص خود را دارد. با این حال، حضور ۶۰ ورزشکار فارس در تیم‌های ملی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ورزش همگانی، گفت: اگر آموزش‌وپرورش و سایر نهادها پای کار بیایند، می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره بیشتری ببریم. ورزش همگانی باید از سنین پایین آغاز شود تا سلامت و نشاط در جامعه نهادینه شود.

آیت‌الله دژکام همچنین به نقش ورزش در اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: ایجاد باشگاه‌ها و توسعه مدارس فنی‌وحرفه‌ای در حوزه ورزش، علاوه بر ارتقای سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال جوانان باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به جایگاه معنوی حضرت شاهچراغ(ع) در استان فارس، گفت: هرچه داریم از برکت ایشان است. وقتی قهرمان ملی ما خادم حرم مطهر می‌شود، این پیوند معنوی باید تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین از برگزاری مسابقات کشوری طلاب حوزه علمیه در شیراز خبر داد و افزود: این رویدادها می‌توانند به رونق گردشگری استان کمک کنند و موجب افزایش درآمد مردم شوند.

