به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موزه ملی کرهجنوبی اعلام کرد که از ماه آینده، نمایشگاه دائمی جدیدی با محوریت تاریخ و فرهنگ اسلامی افتتاح خواهد کرد؛ نمایشگاهی که هدف آن آشنایی بازدیدکنندگان با یکی از تأثیرگذارترین تمدنهای تاریخ بشر است.
بر اساس گزارش منابع خبری، این نمایشگاه با همکاری موزه هنر اسلامی قطر از تاریخ ۲۲ نوامبر در طبقه سوم بخش «هنر جهان» موزه ملی کره آغاز به کار خواهد کرد.
این اقدام برای نخستینبار است که موزه ملی کرهجنوبی فضایی دائمی را به نمایش آثار و میراث فرهنگی تمدن اسلامی اختصاص میدهد. هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی غنای تاریخی، هنری و فکری تمدن اسلامی و تقویت درک و تبادل فرهنگی میان ملتها عنوان شده است.
