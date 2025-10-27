به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‌های آموزشی تحت عنوان «المخینه» در شهرک‌های اشغالی کرانه باختری فعالیت‌های خاصی را دنبال می‌کنند که هدفشان جذب و آماده‌سازی جوانان یهودی از سراسر جهان جهت انطباق با ارزش‌های ایدئولوژیک و افراطی اسرائیل است.

این برنامه‌ها به‌خصوص برای آموزش و ترویج ایدئولوژی‌های خاص صهیونیستی و آماده‌سازی افراد برای ارتش اسرائیل طراحی شده‌اند.

طبق گزارش القدس العربی، برنامه «المخینه» جوانان یهودی از اروپا، آمریکای شمالی و سایر مناطق جهان را مورد هدف قرار می‌دهد. این جوانان پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان در یک دوره ۹ ماهه تا یک ساله شرکت می‌کنند که بسیاری از این فعالیت‌ها در شهرک‌های واقع در کرانه باختری برگزار می‌شود. هدف این برنامه‌ها آموزش ایدئولوژیک، آمادگی برای فعالیت های شبه‌نظامی و ادغام آن‌ها در نظام ارزشی اسرائیل است.

از نمونه‌های برجسته این برنامه‌ها می‌توان به پروژه‌های وابسته به جنبش «بنی آکیوا» اشاره کرد. این سازمان برنامه‌ای جامع تحت عنوان «Olamit» برای فارغ‌التحصیلان یهودی دبیرستان از مناطق مختلف جهان ارائه می‌دهد. محتوای برنامه شامل آموزش رهبری، خدمات اجتماعی، آموزش مذهبی و صهیونیستی، آمادگی جسمانی، یادگیری زبان عبری و حتی آمادگی نظامی است.

این برنامه همچنین سمینارهایی درباره هویت یهودی و تاریخ اسرائیل برگزار می‌کند و برای شرکت‌کنندگان زمینه‌ای فراهم می‌کند تا تجربیات فرهنگی خود را با همتایان اسرائیلی‌شان به اشتراک بگذارند.

مراکز تحقیقاتی فلسطینی، از جمله مرکز «مدار»، به طور مداوم هشدار داده‌اند که این برنامه‌ها با حمایت از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی ارتباط محکمی دارد. اعضای این جنبش اغلب نظریات افراطی و تندروی صهیونیستی را تبلیغ کرده و در فعالیت‌های شهرک‌سازی سهیم هستند.

شخصیت‌هایی مانند خاخام آری هابر نیز از هماهنگ‌کنندگان این برنامه‌ها محسوب می‌شوند که با دیدگاه‌های افراطی خود در حمایت از سیاست‌های نظامی اسرائیل شناخته می‌شوند. تلاش‌های آنان عمدتاً در راستای ترویج ایدئولوژی شهرک‌نشینی و حمایت از عملیات نظامی در نواحی اشغالی همچون نوار غزه است.

برنامه‌های اعلام‌شده برای سال جاری شامل مراحلی همچون فعالیت در شهرک‌های گوش عتصیون و همچنین مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه در کرانه باختری بوده است. همچنین کلاس‌های ورزشی و آمادگی نظامی بخشی ثابت از این طرح‌هاست، با تأکید بر آموزش شرکت‌کنندگان برای پیوستن به ارتش اسرائیل.

این نوع برنامه‌ها زوایای پنهانی دارند که نشان‌دهنده بهره‌گیری از جوانان برای اهداف سیاسی و نظامی خاص است که به ویژه در زمینه‌ی مناقشه فلسطین-اسرائیل مورد تأمل بیشتری قرار گرفته است.

................

پایان پیام