رهبر آزاد شده حماس بار دیگر توسط اسرائیل بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز جمال الطویل، از رهبران جنبش حماس را پس از یورش به خانه و تعرض به خانوادهاش در شهر البیره در نزدیکی رام الله بازداشت کردند.
به گزارش عربی ۲۱، رسانههای فلسطینی خبر دادند که نیروهای اسرائیلی با خودروی مرسدس به محل سکونت الطویل وارد شدند، به خانهاش یورش بردند و پس از بستن دستان فرزندانش و مورد ضرب و شتم قرار دادنشان، وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی بردند.
الطویل از برجستهترین فرماندهان جنبش حماس در شهر رام الله به شمار میآید و یکی از اسرای آزاد شده است که در مجموع ۱۸ سال را در دورههای مختلف، زندانی اسرائیل بوده است.
وی در سال ۲۰۱۳ بازداشت شد و به مدت ۱۵ ماه تحت بازداشت اداری قرار گرفت و در ۱۹ ژانویه در چارچوب توافق آتش بس آزاد شد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما