به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محسن نخعی مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) با حضور در دفتر حجتالاسلام والمسلمین شیخ احمد قبلان روحانی سرشناس لبنان، با وی پیرامون مسائل فکری فرهنگی لبنان گفتوگو کرد.
نخعی در این دیدار که به مناسبت ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب (سلام الله علیها) برگزار شد، گزارشی از روند برنامهها و فعالیتهای مجمع در لبنان ارائه کرد.
شیخ احمد قبلان که از وی در لبنان بهعنوان «مفتی جعفری» یاد میشود، بر برقراری ارتباط مستمر و وسیع با شخصیتهای دینی و مذهبی سایر ادیان و مذاهب از سوی مجمع تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط پس از جنگ، تفقد از شخصیتهای دینی و مذهبی امری مبارک خواهد بود.
گفتنی است حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسن شریفه امام جمعه مسجد الصفا بیروت نیز، نخعی را در این دیدار همراهی کرد.
