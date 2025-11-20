به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله جبری دبیر کل جنبش «أمت» با حضور دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) در بیروت با حجت الاسلام محسن نخعی نماینده این مجمع در لبنان، دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام نخعی ضمن ارائه گزارشی مختصر از اقدامات و فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان و بیان ظرفیت های مشترک جهت تعامل و همکاری در حوزه قرآنی، اظهار کرد: ما در مجمع جهانی اهل بیت(ع) همواره بر ترویج اسلام ناب محمدی و گفتگوی بین ادیان و مذاهب و برجسته سازی مبانی مشترک فیما بین آن ها تاکید داریم.

در ادامه شیخ عبدالله جبری ضمن اعلام آمادگی همکاری در راستای هم افزائی دو مجموعه بر ضرورت برگزاری نشست های مشترک علمائی تاکید کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸