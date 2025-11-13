به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حجت الاسلام محسن نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان با شیخ حسن شریفة از علمای شیعه این کشور دیدار کردند.

در این دیدار، بر اهمیت گفت‌وگوی واقعی و شفاف به‌ویژه در شرایطی که کارزارهای گسترده‌ای از سوی غرب برای تحریف و وارونه‌نمایی حقایق در جریان است تا جایی که جلاد صهیونیستی را در قالب قربانی جلوه می‌دهند، و ملت فلسطین و مقاومت لبنان را مهاجم معرفی می‌کنند، تأکید شد.

حاضران در نشست خاطرنشان کردند که این مفاهیم نادرست، به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته از سوی ایالات متحده آمریکا ترویج می‌شود در چارچوب پروژه‌ای رسانه‌ای و فرهنگی که هدف آن، محو جوهرهٔ مسئلهٔ فلسطین و تخریب چهرهٔ کسانی است که در برابر تجاوز ایستادگی کرده و از کرامت و حق دفاع می‌کنند.

در پایان دیدار تأکید شد: ما همچنان در دریای گفت‌وگو شنا خواهیم کرد، تا به ساحل تفاهم و هم‌گرایی برسیم، زیرا سخن صادقانه و موضع شجاعانه، آغاز راه عدالت و پیروزی است.

