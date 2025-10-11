به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه اسلامی «ابن‌سینا» در شهر نیس فرانسه پس از کشمکشی طولانی با مقامات دولتی این کشور، بار دیگر پیروز میدان حقوقی شد. دادگاه اداری تجدیدنظر فرانسه دیروز جمعه حکم لغو دستور تعطیلی این مدرسه را تأیید کرد؛ حکمی که پیش‌تر از سوی دادگاه اداری نیس نیز صادر شده بود.

مقامات دولتی فرانسه، تعطیلی مدرسه ابن‌سینا را به تخلفات مالی نسبت داده بودند، اما قضات با نامتناسب خواندن این تصمیمات، اعلام کردند این تخلفات به اندازه‌ای جدی نبوده‌اند که تعطیلی دائمی را توجیه کند!

وکیل این مدرسه با ابراز تأسف از محدودیت‌های زیاد برای فعالیت مدرسه، گفت: امیدواریم این آزار و فشارها علیه مدرسه بالاخره متوقف شود.

مدرسه اسلامی «ابن‌سینا» که در یکی از مناطق محروم شمال‌شرقی نیس قرار دارد، از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کند و حدود ۱۳۰ دانش‌آموز دارد. در این مدرسه غیرانتفاعی در کنار برنامه رسمی ملی فرانسه، هفته‌ای ۱٫۵ ساعت زبان عربی و ۱٫۵ ساعت اخلاق اسلامی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

دستور تعطیلی این مدرسه در مارس ۲۰۲۴ از سوی استاندار وقت شهر نیس صادر شده بود. پیش از آن، نیکول بلوبر، وزیر وقت آموزش فرانسه، در فوریه همان سال از قصد دولت برای بستن این مدرسه خبر داده بود. بهانۀ اصلی مقامات مربوط به منابع مالی و برخی مسائل حسابداری اعلام‌شده بود؛ در حالی که کیفیت آموزشی مدرسه ابن‌سینا هیچ‌گاه زیر سؤال نرفت.

دادگاه تجدیدنظر تأکید کرد که مقام‌های دولتی می‌توانستند به‌جای تعطیلی دائمی، تصمیمی موقت اتخاذ کنند. در مقابل، مسئولان مدرسه می‌گویند طی سال‌های اخیر همواره برای رعایت شفافیت مالی تلاش کرده و حتی درخواست داده‌اند تحت قرارداد دولتی قرار گیرند تا از نظارت و حمایت مالی بیشتری برخوردار شوند، اما این درخواست پذیرفته نشده است.

ماجرای تعطیلی مدرسۀ ابن‌سینا واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه محلی و رسانه‌های فرانسه برانگیخته است. حامیان مدرسه، از جمله والدین و تیم حقوقی آن، اقدامات دولت را اذیت‌کننده و تبعیض‌آمیز توصیف کرده و می‌گویند احتمالاً مدرسه به دلیل هویت اسلامی‌اش هدف قرار گرفته است.

