عضور ارشد داعش خراسان در پیشاور کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های تأیید شده، روز گذشته (سه‌شنبه ۶ آبان) یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی داعش خراسان به دست افراد مسلح ناشناس در پیشاور پاکستان کشته شد.

رسانه‌ها نام اصلی این فرد را «نصرت» گفته و اسامی دیگری چون «ابوذر» و «پهلوان موسی» هم برای او ذکر کرده‌اند.

نصرت که از چهره‌های کلیدی داعش خراسان بود، گفته می‌شود که وظیفه طراحی برخی حملات در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی در کابل و مناطق دیگر افغانستان را بر عهده داشته است.

او همچنین مسئولیت یک مرکز مهم به نام «پهلوان» را در پاکستان بر عهده داشت که به افراد تازه وارد در این گروه تروریستی آموزش‌های لازم را می‌داد.

در همین حال زلمی خلیل‌زاد، نماینده ارشد پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و مسئول مذاکرات آمریکا با طالبان در دوحه، از کشته شدن این عضو کلیدی داعش اظهار خرسندی کرده و تأکید کرده که او «مسئول برنامه ریزی حملات تروریستی بزرگ در کابل و مناطق اطراف آن بوده است».

گفتنی است، در تنش‌های اخیر میان پاکستان و طالبان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته بود اطلاعات دقیقی دارند که می‌گوید پایگاه داعش در خاک پاکستان است و از آنجا عملیات‌ها علیه افغانستان و دیگر کشورهای منطقه برنامه‌ریزی می‌شود.

