به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از سفرهای پنهانی امام صادق (علیه‌السلام) به نجف، کنار مزار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، رو به «فرات بن احنف» فرمودند: «فرات! اینجا آرامگاه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. روزی فراخواهد رسید که خداوند مردی را برمی‌انگیزد و او با شهادت آزمایش خواهد شد. این مرد بر روی این مزار، عمارتی با هفتاد ایوان بنا خواهد کرد.»

سال‌ها گذشت و این پیش‌گویی محقق شد. در سال ۲۸۳هجری قمری، «سید محمد بن زید داعی حسنی»، حاکم طبرستان، و بنیان‌گذار سلسلۀ علویان طبرستان، دستور ساخت نخستین حرم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را صادر کرد. بنایی که گنبدی بر فراز آن ساخته شد و عمارتی با هفتاد ایوان طراحی گردید، دقیقاً همان‌طور که پیش‌بینی شده بود.

ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ همان‌گونه که امام فرموده بودند، این مرد با شهادت آزمایش شد. «سید محمد» در جنگی به شهادت رسید و در گرگان به خاک سپرده شد. اما اثری که از او باقی ماند، زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر نجف شد. شهری که به مرکزیت حرم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شکل گرفت. از آن زمان، مردم برای زیستن و دفن شدن در کنار این حرم مطهر علوی به نجف روی آوردند.

این پیش‌گویی عجیب، با تمام جزئیاتش به حقیقت پیوست و امروزه نجف، با گنبد طلایی خود، به قلب تپندۀ جهان تشیع تبدیل شده است. شهری که مسیر رشد و شکوفایی آن با یک پیش‌گویی آغاز شد.

قسمت سوم مستند «تاریخ حرم»، کاری از آستان مقدس علوی را ببینید:

.

.

قسمت اول و دوم.

......................

پایان پیام