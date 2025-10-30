به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین جلسه «کمیته تبیین قرارگاه جهادی دفاع ملی» دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی گیلان و سایر اعضاء در دفتر این نهاد برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمد حسین صفوی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاد اسلامی گیلان در این نشست، گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی استانی و منطقه ای به‌ویژه با استفاده از ظرفیت اساتید در کلاس‌های درس به‌عنوان اولویت‌دارترین بستر تبیین مورد توجه می باشد.

وی افزود: قرارگاه جهادی تبیین ساختاری چابک، متفاوت و دارای رویکرد جهادی داشته باشد، گفت: اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تبیین و گفتمان‌سازی مبانی دفاع ملی همچنین لزوم مشارکت فعال استادان، دانشجویان، کارکنان و تشکل‌های دانشجویی در فعالیت‌های جهادی و فرهنگی مرتبط با دفاع ملی بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام صفوی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند "ما به قله نزدیک شده ایم و الان وقت خسته شدن نیست"، بیان داشت: این کمیته باید جهت تبیین اهداف خود، از ظرفیت نهفته افراد استفاده کند بویژه از افراد خوش نام و دارای بیان شیوا در جهت تبیین هر چه بیشتر، بهره مند شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاد اسلامی گیلان، تاکید کرد: امروز شیطان بزرگ با تمام عوامل خود کمر همت بسته اند تا اجازه ندهند اتفاقات آخر زمانی بوجود آید چرا که در تمام ادیان، همه به موعود اعتقاد دارند و تلاش دارند تا مسیر بشر را با موعودشان که هدفشان است، پیوند بزنند. امروز موضع ما برای دنیا جهت استقرار نظم جهانی توسط حضرت مهدی (عج)، کاملا شفاف است.

وی تصریح کرد: امروز انقلاب ما، انقلابی است که زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی (عج) است و کمیته تبیین قرارگاه جهادی دفاع ملی در راستای همان جنگ و جهاد مقدس بین ما و دشمنان قسم خورده است که باید با فکر و تدبیر فرهنگی و همگام و همراه با هم، با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام کرد.

