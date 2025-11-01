به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حمید مقامی از آغاز اجرای طرحی جدید در شیراز خبر داد که طی آن، زوجها پیش از مراجعه برای آزمایشهای پزشکی، ملزم به شرکت در جلسات مشاوره و دورههای آموزشی خواهند بود.
به گفته وی، در این طرح، زوجین ابتدا به مؤسسه خانواده «بهارنکو» مراجعه کرده و در جلسات مشاوره تخصصی شرکت میکنند. تعداد این جلسات بسته به شرایط فردی زوجها، بین یک تا پنج نوبت متغیر خواهد بود. پس از پایان مشاورهها، شرکتکنندگان در یک دوره آموزشی ششساعته گروهی حضور مییابند و در پایان، گواهی رسمی پایان دوره دریافت میکنند.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای فارس تأکید کرد: پس از دریافت گواهی مشاوره و آموزش، زوجها میتوانند برای انجام آزمایشهای پزشکی و ثبت رسمی عقد به دفاتر ازدواج مراجعه کنند. این تغییر روند، به گفته مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای فارس، موجب افزایش آمادگی روانی و مهارتهای ارتباطی زوجین در آغاز زندگی مشترک خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین مقامی با اشاره به اهداف این طرح افزود: تجربههای گذشته نشان دادهاند که آموزشهای پیش از ازدواج در مراحل ابتدایی، نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی و طلاقهای زودهنگام دارد. بهارنکو نیز طی سالهای اخیر، با همراهی صدها هزار زوج در مسیر آموزشهای پیش از ازدواج، نتایج مثبتی در زمینه رضایت و ثبات زندگی مشترک بهدست آورده است.
این طرح بهصورت آزمایشی از دهم آبان در شیراز آغاز شده و پس از بررسی بازخوردها، بهتدریج در سایر شهرستانهای استان فارس نیز اجرا خواهد شد.
مقامی همچنین از هماهنگیهای انجامشده با دانشگاه علوم پزشکی فارس خبر داد و گفت: هدف نهایی این رویکرد، کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از ازدواجهای ناآگاهانه و تقویت سلامت روانی خانوادههاست.
