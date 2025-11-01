به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام میرحامد تقدیری در نشست قرارگاه نوجوانی فارس اعلام کرد: بنیاد ملی نوجوانان با دو مأموریت اصلی در سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند و موج حضور ۶۰۰ هزار نوجوان معتکف در سال گذشته، نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جدید با مباحث دینی و ردکننده ادعاهای ضدیت آنان با ارزش‌های مذهبی است.

مدیر قرارگاه ملی نوجوانی کشور با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در مساجد گفت: اگر مسجد فاقد طرح و برنامه باشد، نوجوانان از مسیر تربیتی فاصله می‌گیرند. به همین منظور، برنامه‌هایی چون «نوجوان قرآنی» با محوریت انس با قرآن و حفظ آیات، و «نوجوان و کتاب» با راه‌اندازی انتشارات تخصصی نوجوانی برای مقابله با تأثیرات رسانه‌های دیجیتال طراحی شده‌اند.

وی شبکه «دختران حاج قاسم» را الگویی برای دختران انقلابی دانست و افزود: این شبکه با تمرکز بر منظومه فکری رهبری، در شهرستان‌ها فعالیت‌های تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی را رقم زده‌اند. به گفته او، ده‌ها دختر تربیت‌شده در این قالب، موفقیت‌هایی در عرصه بین‌المللی کسب کرده‌اند که تحقق نگاه جهانی رهبر معظم انقلاب به نوجوانان را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام تقدیری همچنین از نقش «پسران نوآیین» در روایت پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: در طول ۴۶ سال گذشته، روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی به‌درستی منتقل نشده و اکنون نوجوانان باید این خلأ را جبران کنند. وی با اشاره به پروژه فاز یازده پارس جنوبی، تأکید کرد که با اعتماد به توان داخلی و تأکید شهید رئیسی، ساخت سکوهای گازی با همت جوانان ایرانی محقق شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۶ هزار نوجوان نوآور و ۱۲۰ هزار دختر تربیت‌شده در قالب گفتمان دختران حاج قاسم در سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت دارند، افزود: این همان نیروی جوانی است که رهبر انقلاب بر آن تکیه دارند.

مدیر قرارگاه ملی نوجوانی کشور در پایان خاطرنشان کرد: طبق دستور مقام معظم رهبری، قرارگاه ملی نوجوان از شورای عالی انقلاب فرهنگی به بنیاد ملی نوجوانان واگذار شده و دبیرخانه آن در سازمان تبلیغات اسلامی مستقر است. جلسات مستمر با معاونان وزارتخانه‌ها و فعالان حوزه تعلیم و تربیت نیز در حال برگزاری است تا مسیر تربیت نسل آینده با جدیت دنبال شود.

