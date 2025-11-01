به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، پیمان رضایی، مدیر کانون فرهنگی هنری آرمانشهر مهدوی شیراز امروز در نشست با خبرنگاران در شیراز اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، مسئولیت رسیدگی به امور امامزاده عبدالله(ع) واقع در روستای پسکوهک، ۳۵ کیلومتری شیراز، به این کانون واگذار شده است.
به گفته رضایی، این مکان مذهبی که سالها متروکه مانده بود، با همت تیم جهادی مسجد امام خامنهای(مدظلهالعالی) بازسازی شده و اکنون به محلی مناسب برای زیارت و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی تبدیل شده است.
وی افزود: عملیات بازسازی طی سه ماه و بهصورت شبانهروزی توسط ۱۲ نفر از اعضای کانون انجام شد. هزینههای این پروژه از طریق کمکهای مردمی و دریافت وام تأمین شده و شامل مرمت ساختمان اصلی، محوطه اطراف، زائرسراها و سایر بخشهای فیزیکی مجموعه بوده است.
رضایی تأکید کرد: اکنون این مکان آماده پذیرایی از مؤمنان و علاقهمندان به زیارت است و مجموعههای مسجدی و نهادهای فرهنگی میتوانند با هماهنگی قبلی، برنامههای زیارتی، فرهنگی و تفریحی خود را در این مکان برگزار کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت، برنامهریزی قبلی برای اردوها و مراسمها ضروری است.
