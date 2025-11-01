لیبرال دموکراسی غربی، عملا بدترین نوع دیکتاتوری در جهان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر امروز در دیدار با مسئولان مؤسسه خطابه امیر بیان، با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» و «بلاغ مبین» در شرایط کنونی، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تبلیغی کشور شد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این دو مفهوم را واجب عینی و فوری دانست و بر لزوم استفاده از همه ابزارهای سنتی و نوین تبلیغی تأکید کرد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با انتقاد از بیضابطه بودن فضای مجازی در کشور، خواستار تدوین چارچوبهای مشخص برای فعالیتهای تبلیغی در این فضا شد و گفت: در حالیکه کشورهای غربی برای فضای مجازی قوانین متعدد وضع کردهاند، در ایران این حوزه رها و بدون نظارت مانده است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لیبرال دموکراسی غربی را بدترین نوع دیکتاتوری خواند و افزود: برخی افراد در داخل کشور، بدون شناخت واقعی، از دموکراسی غربی دفاع میکنند.
استاد دانشگاه تهران، همچنین بر فرصتشناسی در مناسبتهای مذهبی و ملی مانند محرم، رمضان، ۱۳ آبان و ۱۶ آذر تأکید کرد و آنها را بستری مناسب برای تنویر افکار عمومی، بهویژه نسل جوان دانست.
وی با اشاره به جایگاه آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام به عنوان سومین حرم اهلبیت در ایران، خواستار نگاه ملی به ظرفیتهای این مکان مقدس شد و پیشنهاد تشکیل گروهی از مبلغین جوان، خوشفکر و منضبط برای تحقق «بلاغ مبین» در سطح شهر را مطرح کرد.
