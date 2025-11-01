به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده‌های اسرای لبنانی و «جمعیت لبنانی برای اسرا و آزادگان» دیروز جمعه در میدان شهرک جبشیت در استان نبطیه لبنان، تجمع برگزار کردند. هدف از این اقدام، افزایش فشار بر مقامات مسئول این کشور برای پیگیری پرونده اسرای لبنانی در اسرائیل اعلام شد.

این اعتصاب سومین تجمع مشابه است؛ پیش‌تر خانواده‌ها در بیروت و صور تجمع کرده بودند.

شهرک جبیشیت به این دلیل به عنوان محل برگزاری تجمع انتخاب شد، چرا که این شهرک زادگاه کوچک‌ترین اسیر لبنانی «علی ترحینی» است؛ او در حالی که با تیراندازی مجروح شده بود، در ورودی شهرک العدیسه اسیر شد. این اقدام پس از پایان مهلت ۶۰ روزه از اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ صورت گرفت.

