به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» گزارش داد که مقامات ارشد ارتش اسرائیل نسبت به افزایش تلاشهای حزبالله برای بازسازی نیروهایش هشدار دادهاند؛ اقدامی که ممکن است اسرائیل را به گسترش عملیات نظامی علیه این گروه سوق دهد.
به گفته این مقامات، فعالیتهای حزبالله در حال حاضر عمدتاً در شمال رودخانه لیتانی متمرکز است و هنوز به مناطق نزدیک مرز اسرائیل نرسیده، اما ادامه این روند میتواند منجر به تشدید درگیریها شود.
مقامات اطلاعات نظامی اسرائیل اعلام کردند که حزبالله طی هفتههای اخیر بهطور فعال در حال تقویت توان نظامی و جایگاه داخلی خود در لبنان است. آنها همچنین گفتهاند که مدارکی در این زمینه به دولت آمریکا و ناظران توافق آتشبس ارائه کردهاند.
منابع اطلاعاتی خارجی نیز تأیید کردهاند که حزبالله موفق به بازسازی شبکههای تدارکاتی خود شده و از طریق عراق و سوریه محمولههای تسلیحاتی از ایران دریافت کرده است. این منابع افزودند که سرعت بازتسلح حزبالله از تلاشهای ارتش لبنان برای خلع سلاح آن پیشی گرفته است.
مقامات نظامی اسرائیلی همچنین اظهار داشتند که ارتش لبنان از مقابله با نیروهای حزبالله خودداری کرده و اقدامات جدی برای جلوگیری از بازسازی این گروه انجام نمیدهد.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه به سوریه که بهطور موقت در لبنان نیز فعالیت دارد، نسبت به کندی روند خلع سلاح حزبالله ابراز نگرانی کرده و خواستار تمرکز سلاحها در اختیار دولت لبنان شده است.
باراک تأکید کرد که اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد زیرا «هزاران موشک و خمپاره» همچنان در آن منطقه باقی مانده و تهدیدی مستقیم محسوب میشوند. با این حال، او اذعان کرد که «درخواست از لبنان برای خلع سلاح یکی از احزابش به زور، منطقی نیست؛ چرا که همه از وقوع جنگ داخلی واهمه دارند.»
در مقابل، منابع لبنانی اسرائیل را به تشدید حملات متهم کرده و گفتهاند که اظهارات مقامات اسرائیلی با هدف فشار بر دولت لبنان برای آغاز مذاکرات دیپلماتیک صورت میگیرد.
یک افسر سابق لبنانی نیز به این روزنامه گفت: «هیچکس انتظار ندارد که حزبالله، حتی با وجود گزارشهایی درباره تلاشهای این گروه برای بازتسلح، در آینده نزدیک حملهای به اسرائیل انجام دهد.»
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما