ظهور امام زمان (عج) و رسالت ویژه زنان در دوران انتظار

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: ظهور منجی موعود، امام زمان (عج)، نه یک رخداد ناگهانی، بلکه ثمره تلاشی مستمر و همهجانبه از سوی منتظران واقعی است. در این مسیر پرفروغ، زنان مسلمان نقشی حیاتی و بیبدیل ایفا میکنند؛ نقشی که فراتر از باورهای قالبی و محدود، به تمامی ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان تسری مییابد. گشودن "گره ظهور" را باید در مفهوم آمادهسازی جامعه و بستر فکری و معنوی برای پذیرش حکومت عدل الهی درک کرد، و زنان به پشتوانه آموزههای قرآنی و روایی، ظرفیتهای عظیمی برای تحقق این مهم دارند.
1. خودسازی و تهذیب نفس: ستون فقرات آمادگی فردی
اولین و اساسیترین گام در مسیر زمینهسازی ظهور، خودسازی و رسیدن به تقوای الهی است. قرآن کریم، شرط رستگاری و پیروزی را تزکیه نفس میداند و میفرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا» (1)؛ «به یقین رستگار شد کسی که نفس خود را پاک گردانید.» زنان با اهتمام به عبادات، ترک گناهان و آراسته شدن به فضایل اخلاقی نظیر صبر، حیا، عفت و صداقت، نه تنها به کمال فردی میرسند، بلکه الگویی عملی برای اطرافیان و نسل آینده ارائه میدهند. ارتباط معنوی با امام زمان (عج) از طریق دعا، توسل و شناخت عمیق جایگاه ایشان، قلبهای منتظر را نورانی کرده و انگیزه حرکت در مسیر اهداف مهدوی را دوچندان میسازد. ابعاد مختلفی را می توان در تهدیب نفس بر شمرد:
الف) آمادهسازی فردی و معنوی (زمینه سازی درونی):
1.تقوای الهی و خودسازی:
عبادت و بندگی خالصانه: انجام واجبات و ترک محرمات، پرداختن به مستحبات (نماز اول وقت، تلاوت قرآن، دعا و مناجات).
تهذیب نفس: مبارزه با رذایل اخلاقی (حسد، کبر، غیبت، دروغ) و آراسته شدن به فضایل (صبر، شکر، حیا، عفاف).
مراقبه و محاسبه نفس: توجه به اعمال و افکار خود و تلاش برای اصلاح آنها
پرهیز از گناه: گناهان، حجاب بین انسان و امام زمان (عج) هستند. ترک گناه و توبه، مهمترین عامل تقرب است.
2.معرفتافزایی نسبت به امام زمان (عج):
شناخت جایگاه و اهداف قیام: مطالعه درباره فلسفه غیبت، اهداف قیام، وظایف منتظران.
ارتباط معنوی و روحی: توسل، دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج (به ویژه دعای فرج، دعای عهد، و زیارت آل یاسین).
الگوبرداری از سیره ایشان: تلاش برای زندگی بر اساس آموزهها و ارزشهایی که امام زمان (عج) برای برقراری آنها قیام خواهد کرد.
3.خودنظمجویی و مدیریت رفتار:
صبر و استقامت: در برابر سختیها و ناامیدیها.
حفظ امید: به آینده روشن و تحقق وعدههای الهی.
قاطعیت در راه حق: ایستادگی در برابر ظلم و باطل.
2. تربیت نسل منتظر: زیربنای جامعه مهدوی
مهمترین و تأثیرگذارترین نقش زنان در زمینهسازی ظهور، تربیت فرزندانی صالح، آگاه و منتظر است. مادر، نخستین و مهمترین معلم فرزند است و میتواند بذر حب اهل بیت (ع) و فرهنگ مهدویت را از همان کودکی در دل آنها بکارد. نسلی که با ارزشهای الهی، عشق به عدالت و آرمانهای بلند حکومت جهانی تربیت شود، سرمایه اصلی امام زمان (عج) در تحقق اهداف بزرگ ایشان خواهد بود. این مسئولیت بزرگ با آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» (2)؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستند، حفظ کنید» گره میخورد، که مسئولیت فردی و خانوادگی را در برابر هدایت و رستگاری مورد تأکید قرار میدهد.
3. فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی: اصلاح و زمینه سازی عمومی
حضور فعال و مؤثر زنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، از دیگر وجوه نقشآفرینی آنان در گشودن گره ظهور است. امر به معروف و نهی از منکر، ترویج ارزشهای اسلامی، به ویژه حجاب و عفاف به عنوان نمادی از هویت دینی و ابزاری برای سالمسازی جامعه، و مقابله با منکرات و انحرافات، از جمله مصادیق این فعالیتهاست. زنان با بصیرت و آگاهی میتوانند در رسانهها، محافل علمی، فرهنگی و حتی در فضای مجازی، به تبیین معارف مهدویت و فرهنگ انتظار بپردازند و جامعه را به سوی آمادگی برای پذیرش منجی سوق دهند. قرآن کریم در وصف یاریکنندگان دین خدا میفرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ» (3)؛ «همان کسانی که اگر در زمین قدرتشان دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند.» این آیه، تصویری از جامعه مطلوب مهدوی را ترسیم میکند که زنان نیز در تحقق آن سهم بسزایی دارند.
در مجموع، زنان با تلفیق خودسازی عمیق معنوی، تربیت نسلی متعهد و فعال، و مشارکت سازنده در اصلاح و ارتقای فرهنگی جامعه، نه تنها به عنوان منتظران واقعی، بلکه به عنوان پیشگامان گشودن گرههای ظهور، مسیر را برای طلوع خورشید ولایت هموار میسازند. این نقش نه تنها یک تکلیف، بلکه افتخاری بزرگ و زمینهساز سعادت دنیوی و اخروی است.
پی نوشت:
1.سوره شمس/آیه9
2.سوره تخریم/آیه 6
3.سوره حج/آیه41
بانو ف.دلداری (پژوهشگر، مشاور خانواده، فعال فضای سایبر)
