سازمان ملل: شهرهای افغانستان برای شهرنشینی سریع آماده نیستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) هشدار داده است که با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در افغانستان، بسیاری از شهرهای این کشور آمادگی لازم برای پاسخگویی به این رشد سریع را ندارند و با کمبود شدید امکانات اساسی مواجه‌اند.

این نهاد تأکید کرده که اگر اقدامات فوری انجام نشود، رشد برنامه‌ریزی‌نشده شهری می‌تواند به افزایش فقر، کمبود مسکن و فشار بر خدمات شهری منجر شود.

طبق گزارش‌های اخیر این برنامه، در سال ۱۹۵۰ تنها ۵ درصد جمعیت افغانستان در شهرها زندگی می‌کردند، اما این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰ به ۵۰ درصد برسد؛ یعنی از هر دو افغان، یکی در مناطق شهری ساکن خواهد بود.

در این گزارش آمده است: «با اولویت دادن به محیط‌های زندگی مناسب و امن، می‌توان شهرهایی ساخت که همه ساکنان از کیفیت زندگی مطلوب برخوردار باشند.»

کارشناسان این نهاد معتقدند که شهرنشینی اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند نیروی محرکه توسعه اقتصادی و تحول اجتماعی شود، اما بدون برنامه‌ریزی، به بحران تبدیل خواهد شد.

در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری افغانستان در کابل متمرکز است؛ شهری که با آلودگی شدید هوا، کمبود امکانات زیربنایی و بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی، طی سال‌های آینده چالش‌های جدی‌تری مانند ازدحام بیش از حد و نابرابری اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

سایر شهرها مانند هرات، مزارشریف و فراه نیز با گسترش سریع و برنامه‌ریزی‌نشده روبه‌رو هستند و از کمبود آب آشامیدنی، برق، مسکن مناسب و خدمات عمومی رنج می‌برند.

نهادهای سازمان ملل بارها تأکید کرده‌اند که نبود برنامه‌ریزی منظم شهری و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، عامل اصلی تشدید این مشکلات است.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در پایان گزارش خود با اشاره به بازگشت میلیون‌ها مهاجر و آوارگان داخلی به شهرها، خواستار اقدامات فوری برای تقویت تاب‌آوری شهری و تأمین خدمات اساسی شده تا فرصت‌های شهرنشینی به تهدید تبدیل نشود.

...........

پایان پیام/