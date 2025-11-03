استقبال عراقچی از اظهارات گروسی و وزیر خارجه عمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان استقبال کرد.
سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : «در ۴۸ ساعت گذشته، دروغ شنیعی که بمباران غیرقانونی ایران توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده را با «تهدید هستهای قریبالوقوع» توجیه میکرد، بهطور کامل افشا شد.»
وی افزود: مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی صراحتاً اعلام کرده است که ایران «در حال توسعه سلاح هستهای نیست و هرگز نبوده است».
عراقچی ادامه داد: جناب آقای البوسعیدی، همتای عمانی من و میانجی مورد اعتماد هر دو طرف ایران و آمریکا، نیز تأکید کرد که هیچگاه هیچ «تهدید هستهای از سوی ایران» وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه، تهران نبود که دیپلماسی را از بین برد؛ بلکه کسانی که میز مذاکره را منفجر کردند، آن را نابود کردند، افزود: رژیم اسرائیل به دیپلماسی حمله کرد، زیرا ترس واقعیاش این بود که «پروژه دشمنتراشی از ایران» شکست بخورد.
عراقچی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور آمریکا با وعده پایان دادن به فریبکاریهای نتانیاهو علیه اوباما و بایدن وارد کاخ ریاست جمهوری شد. هنوز برای اصلاح مسیر دیر نشده است.
