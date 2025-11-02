به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانۀ سفر «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی به واشنگتن، «داگ برگم» وزیر کشور آمریکا، با انتشار ویدیویی درباره احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای صلح‌آمیز میان واشنگتن و ریاض، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

برگم در این ویدیو که در جریان نشست «گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵» در بحرین ضبط شده، گفت: «گفت‌وگوها با عربستان سعودی ادامه دارد و انتظار دارم تا زمان دیدار ولی‌عهد با رئیس‌جمهور ترامپ، فعالیت‌های زیادی در این زمینه صورت گیرد. من بسیار خوش‌بین هستم که پس از جمع‌بندی مذاکرات در آسیا، شاهد خبرهای مهمی خواهیم بود و احتمال امضای توافق‌نامه‌ای در دیدار دو طرف وجود دارد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر اعلام امضای توافق‌نامه دفاعی مشترک میان عربستان سعودی و پاکستان ـ که یک کشور دارای فناوری هسته‌ای است ـ گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال انتقال فناوری هسته‌ای از اسلام‌آباد به ریاض برانگیخته بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این توافق‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی میان دو کشور و افزایش توان بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه حمله امضا شده است. در متن توافق‌نامه آمده که هرگونه حمله به یکی از طرفین، به منزله حمله به هر دو کشور تلقی می‌شود.

این توافق همچنین بر پایه شراکت تاریخی هشتاد ساله، روابط برادری و همبستگی اسلامی، و منافع راهبردی مشترک میان عربستان و پاکستان تنظیم شده و نشان‌دهنده همکاری دفاعی نزدیک میان دو کشور است.

