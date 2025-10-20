به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از جوانان نسل Z با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای کامل و زمان‌بندی‌شده طرح بازنشستگی مدیران ارشد در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور شدند. آنان در این نامه تأکید کردند که استمرار مدیریت‌های سالخورده مانع جریان نوآوری، پویایی و اعتماد اجتماعی شده است.

انتقاد نسل جوان از استمرار حضور مدیران بازنشسته

در ابتدای این نامه آمده است:

«امروز در میدانی که بیش از ده‌ها حضور موقّت در پست‌های مدیریتی حاضر به ترک صندلی‌های خود نیستند، ما به‌عنوان نسلی از جوانان شاهد عقب‌ماندگی کشور خود شده‌ایم. تداوم مدیریت یکسان نه تنها نوآوری و جریان تازه‌ای را ممکن نمی‌سازد، بلکه موجب فرسودگی ساختارها، ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به حکمرانی مؤثر بوده است.»

نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که مدیران قدیمی مانع رشد نسل تازه و انگیزه‌های نو در مدیریت کشور شده‌اند و ادامه این وضعیت، موجب رکود در تصمیم‌گیری‌های کلان و از بین رفتن فرصت‌های مدیریتی برای جوانان می‌شود.

درخواست برای باز شدن میدان مدیریت به روی جوانان

در بخش دیگری از نامه، جوانان نسل Z تصریح کرده‌اند:

«برای بسیاری از جوانان این سرزمین، آینده از ایهام و نگرانی پررنگ‌تر است. ما نسل Z با نبوغ، ایده‌ها، انرژی و توانمندی‌های بی‌نظیر خود، نسلی هستیم که استعداد و مهارت خود را دیده‌ایم، اما از هر فرصتی برای نقش‌آفرینی محروم مانده‌ایم.»

آنان با اشاره به اقدام اخیر وزارت اقتصاد در بازنشستگی گروهی از مدیران و جایگزینی آنان با نیروهای جوان، از این تصمیم به عنوان «جرقه‌ای از امید» یاد کرده‌اند، اما افزوده‌اند که این روند باید در تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها ادامه یابد تا از توقف آن در ساختارهای فرسوده جلوگیری شود.

تأکید بر تحول در ترکیب مسئولیت‌ها

در ادامه نامه آمده است:

«کشور نیازمند تحول اساسی در ترکیب مسئولیت‌ها به جوانان، شایستگان و نخبگان است و نخستین گام حیاتی برای تحقق این هدف، اجرای کامل طرح بازنشستگی مدیران است تا راه برای نسلی نو و پویاتر گشوده شود.»

جوانان امضاکننده این نامه خاطرنشان کرده‌اند که امید و اعتماد نسل جدید به آینده ایران منوط به تغییر در ترکیب مدیریتی کشور و سپردن عرصه تصمیم‌سازی به مدیران جوان است.

مطالبات مشخص نسل Z از دولت

در بخش پایانی نامه، درخواست‌های مشخص جوانان نسل Z از رئیس‌جمهور به شرح زیر اعلام شده است:

1) ادعای فوری و ابلاغ یک طرح زمان‌بندی‌شده و اجباری برای بازنشستگی تمام مدیران واحد سازمانی در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای تابعه.

2) ایجاد سامانه ملی «گزارش شفاف و دوره‌ای» از روند اجرای طرح بازنشستگی مدیران و انتشار عمومی نتایج آن برای آگاهی مردم.

3) تضمین اجرایی برای جلوگیری از توقف طرح تحت نفوذ لابی‌های داخلی و فعال‌سازی سیستم نظارت دقیق مردمی، رسانه‌ای و قضایی تا پایان فرایند بازنشستگی کامل مدیران.

متن کامل نامه جمعی از جوانان نسل Z ایران به مسعود پزشکیان

تأکید بر پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات

جوانان امضاکننده نامه در پایان تأکید کرده‌اند:

«ما به‌صورت جمعی و مسالمت‌آمیز، پیگیر اجرای این مطالبه خواهیم بود و امید داریم با قاطعیت و عزم راسخ دولت، ایران فردا را با مدیری جوان، سازنده و پیشرو ببینیم.»

در بخش پایانی نیز آمده است:

«آینده از آنِ ماست، و ایران باید دوباره به جوانانش تکیه کند.»

این نامه با امضای «جمعی از جوانان نسل Z ایران» در پاییز ۱۴۰۴ منتشر شده است.

..............................

پایان پیام/