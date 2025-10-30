به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، موجب تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کشور شد، تاکید کرد که او باید از اظهارات بی‌اساس در این رابطه خودداری کند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خوبی می‌داند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.

بقائی به الجزیره گفت: پیامدهای فاجعه‌بار اظهارات گروسی، شرایط را برای تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران فراهم کرد. گروسی باید از اظهارات بی ‌اساس درباره پرونده هسته‌ای ما اجتناب کند.

گفتنی است مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه و با بیان اینکه ایران به‌طور فعال اورانیوم غنی‌سازی نمی‌کند، مدعی شد که آژانس اخیرا تحرکات جدیدی را در سایت‌های هسته‌ای ایران شناسایی کرده است.

