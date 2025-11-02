به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بررسی ابعاد حمایت از دانشگاه‌های اختصاصی زنان اولین دستور جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با حضور دکتر بردبار رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) و معاونین آموزشی، پزوهشی؛ دانشجویی و فرهنگی و اداری و مالی این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

با تأکید بر اصل صیانت و حفظ دانشگاه‌های تک جنسیتی به عنوان یک نمونه از الگوهای دانشگاهی مصرح در سند دانشگاه اسلامی، بحث و بررسی در خصوص راهبردهای حمایتی و پیشنهادهای سیاستی و اجرایی این دانشگاه‌ها مطرح شد. پس از گزارش مسئولان دانشگاه حضرت معصومه(س) پیرامون عملکرد، ظرفیتها و چالشهای این دانشگاه به عنوان یکی از 3 دانشگاه اختصاصی زنان، مقرر شد با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای اعضا و اخذ نظرات و پیشنهادهای رؤسای دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه کوثر در بجنورد نحوه و الزامات حمایت، صیانت و توسعه این دانشگاه‌ها، تنظیم و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸