اعلام آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای همکاری با دانشگاه حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور در دانشگاه حضرت معصومه(س) با دکتر بردبار، رئیس این دانشگاه و اعضای هیأت‌رئیسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های این دانشگاه و کسب رتبه های به دست آمده کشوری، این اتفاق را نشانه همت، تلاش و رویش در چند دهه پس از انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: انعکاس این موفقیت‌ها می‌تواند ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی را تسهیل کرده و ذهنیت مثبت و شناخت صحیح از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه را برای نخبگان و مخاطبان فراهم آورد.

وی تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری امور مربوط به بانوان در کشور را نشانه توجه ایشان به ظرفیت ها و قابلیت های بانوان دانست و رعایت شئونات در ابعاد مختلف بویژه در امر تربیت اسلامی را مورد تاکید معظم له عنوان کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با معرفی ساختار پژوهشی مجلس شورای اسلامی، از آمادگی کامل برای همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه خبر داد و افزود که پنج گروه علمی فعال مجلس شامل گروه آموزش، فرهنگ و اجتماع، مدیریت و اقتصاد، فقه و حقوق، سیاست و امنیت و گروه زیربنایی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تعامل در زمینه‌های علمی و مدیریتی فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به شورای عالی فقهی و همکاری با بیش از ۱۸۰۰ پژوهشگر در سراسر کشور، ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های فقه، حقوق و صنایع فرهنگی برای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی و برگزاری اجلاس بین‌المللی «فقه، قانون و هوش مصنوعی» را تشریح کرد.

نهاوندی در ادامه گفت: موضوعاتی مانند «بررسی وضعیت جنسیت در دانشگاه‌ها» می‌تواند در قالب یک گزارش مدیریتی تهیه و به مراجع عالی منعکس شود. این موضوعات می‌تواند در آینده کشور را به سمت تجربه‌های علمی کشورهای پیشرفته هدایت کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی همچنین پس از شنیدن گزارش سرکار خانم دکتر مریم بردبار رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)، مسوول نمایندگی ولی فقیه و معاونین این دانشگاه خاطرنشان کرد: تجربه بین المللی دانشگاه های بانوان در کشورهای توسعه یافته نشان داده که میزان موفقیت تحصیلی و بازدهی در این نوع مراکز تخصصی بالاست.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ دانشگاه تک جنسیتی مخصوص زنان در ایالت‌های مختلف آمریکا وجود دارد، کالج‌های زنان در ایالات متحده آمریکا نهادهای آموزش عالی تک‌جنسیتی هستند که صرفاً زنان را پذیرش می‌کنند و توسط شرکت‌های بزرگ اقتصادی همچون IBM حمایت می شوند.

مسئولان دانشگاه حضرت معصومه(س) در این نشست گزارشی از فعالیت ها را ارائه دادند.

