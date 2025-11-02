به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای شورای علمی اجلاس سالانه مهدویت و انقلاب اسلامی با آیت‌الله محسن فقیهی، دیدار کردند و از توصیه های این استاد برجسته حوزه علمیه قم، بهره مند شدند. در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این اجلاس ارائه داد.

آیت الله فقیهی با تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این گردهم‌آیی باشکوه با توجه به شعار امسال اجلاس با عنوان «خانواده مهدوی و تمدّن نوین اسلامی» اظهار کرد: خانواده در شکل‌گیری جامعه مهدوی، نقش بنیادین و اساسی دارد. تربیت خانواده هم نه صرفاً یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک تکلیف شرعی است که باید از خردسالی آغاز شود و نباید به دوران پس از بلوغ موکول شود، بلکه باید از سنین پایین، بنیان آن را پایه‌گذاری کرد.

وی در ادامه با انتقاد از تأثیرات مخرب فضای مجازی و سبک زندگی مصرف‌گرایانه، خواستار بازگشت به الگوی ساده‌زیستی و تربیت عملی شد و افزود: رفتار و سبک زندگی روحانیون و نخبگان دینی باید الگویی روشن برای مردم باشد؛ نه صرفاً گفتار و خطابه. لذا نقش روحانیون در ترسیم و نهادینه کردن خانواده مهدوی بسیار مهم است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت طرح «محله‌محور» که در کشور اجرا می‌شود، تاکید کرد: نقش روحانی مسجد در هدایت تربیتی، اجتماعی و حتی خدماتی خانواده‌ها بسیار کلیدی است؛ چرا که روحانیِ محل باید هم راهنمای امور دینی باشد و هم خدمت‌گزار؛ از حل مشکلات مردم گرفته تا پیگیری امور اجتماعی و فرهنگی محله و تا امامت جماعت، همه وظایف روحانی مسجد است.

وی در ادامه، تسهیل امر ازدواج را یکی از راهکارهای عملی مقابله با فساد دانست و پیشنهاد کرد: دولت محترم با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات بدون بهره، زمینه ازدواج جوانان را فراهم کند، زیرا تا زمانی که نیازهای طبیعی جوانان تأمین نشود، توصیه‌های اخلاقی، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

آیت الله فقیهی در قسمت دیگری از سخنان خود، با اشاره به الزامات خانواده مهدوی، سه گام اساسی مراحل تربیت مهدوی را برشمرد و اظهار کرد: تعلیم و تعلّم احکام و معارف، تهذیب نفس و بصیرت سیاسی سه گام مهم مراحل تربیت خانواده های مهدوی است که باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیرد.

وی در پایان دیدار، ضمن تقدیر مجدد از دست‌اندرکاران این اجلاس، خاطرنشان کرد: اهتمام داشته باشید این اجلاس ها و کنگره ها فقط صرف برگزاری و دور هم جمع شدن و گزارش نباشد؛ بلکه آثار خوب و حسنه آن در جامعه را دنبال کنید تا گامی مثبت جهت ایجاد تمدن اسلامی بر پایه آموزه های مهدوی برداشته باشید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸