فاطمه زهرا (س)، شهیده آرمان مقاومت و ولایتمداری

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: در اسلام، نام حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان دختر گرامی پیامبر اکرم (ص) و اسوه بانوان عالم می‌درخشد، زهرای اطهر به عنوان نمادی از مقاومت، استقامت و ولایتمداری در برابر ظلم و ستم نمونه تکامل یافته بانوی مسلمان است. زندگی کوتاه اما پربرکت ایشان، سرشار از درس‌هایی است که برای هر مسلمان و آزاده‌ای راهگشا و الهام‌بخش است. فاطمه زهرا (س) همان گونه که یک الگوی معنوی و اخلاقی است، مظلومه شهیده‌ای است که در راه دفاع از حق و ولایت، جان خود را فدا کرد.

ولایتمداری، محور زندگی فاطمه زهرا (س)

فاطمه زهرا (س) در تمام مراحل زندگی خود، ولایتمداری را به عنوان اصل اساسی و غیرقابل اغماز پذیرفت. پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، ایشان با تمام وجود در برابر انحرافات و تلاش‌ها برای کنار زدن ولایت حضرت علی (ع) ایستاد. خطبه‌های آتشین فاطمه زهرا (س) و حضور یافتن درخانه‌های مهاجرین و انصار، برای دعوت به دفاع از حق ولایت گواهی بر این است که ایشان نه تنها یک زن خانه‌دار نبود، بلکه یک رهبر و مدافع حقیقی اسلام و ولایت بود. سخنان ایشان در دفاع از حق علی (ع) و افشای توطئه‌ها، نشان‌دهنده شجاعت و بصیرت بی‌نظیر اوست.

مقاومت در برابر ظلم، میراث فاطمه زهرا (س)

فاطمه زهرا (س) در برابر ظلم و ستمی که پس از رحلت پیامبر (ص) بر او و خانواده‌اش روا داشته شد، سکوت نکرد. ایشان با تمام وجود در برابر غصب خلافت و حقوق ولی زمان خود ایستاد. حادثه دردناک هجوم به خانه ایشان و آسیب‌هایی که به او وارد شد، نشان‌دهنده شدت ظلمی است که فاطمه زهرا (س) تحمل کرد. اما او تسلیم نشد و تا آخرین لحظه زندگی خود، از حق و حقیقت دفاع کرد. این مقاومت، الگوی جاودانه‌ای برای همه کسانی است که در برابر ظلم می‌ایستند.

شهادت فاطمه زهرا (س)، نماد فداکاری در راه حق

شهادت فاطمه زهرا (س) در جوانی، گواه و بیانگر مستقیم ظلم و ستمی بود که بر او روا داشته شد. ایشان با تحمل رنج‌ها و مصائب فراوان، جان خود را در راه دفاع از ولایت و حق فدا کرد. شهادت فاطمه زهرا (س) فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نمادی از فداکاری و ایثار در راه آرمان‌های الهی است. او با شهادت خود، پیام داد که دفاع از حق و ولایت، حتی به بهای جان، ارزشمند و ضروری است.

فاطمه زهرا (س) و آرمان مقاومت در عصر حاضر

در عصر حاضر، آرمان مقاومت و ولایتمداری که فاطمه زهرا (س) نماد آن است، همچنان زنده و پویاست. در ایران ما و در میان ملت‌های آزاده، فاطمه زهرا (س) به عنوان بانوی الگوی مقاومت در برابر استکبار و ظلم جهانی شناخته می‌شود. مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق مستضعفان، تجلی همین آرمان است. فاطمه زهرا (س) به ما آموخت که زن آزاده آن الگویی نیست که غرب برای بانوان جهان ترسیم می کند و فاطمه بانوی الگو واسوه برای تمام زنان ازاده است. زیرا راه او راه حق و مقاومت است، همان راهی که اسلام برای نجات بشریت به عنوان شاهراه سعادت به انسانها معرفی می کند.