شهادت یک نیروی الحشد الشعبی در پی انفجار بمب در بغداد

۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1746548
انفجار یک بمب برجا مانده از گروه تروریستی داعش درون یک مقر الحشد الشعبی عراق در بغداد، منجر به شهادت یک نیروی این سازمان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   سازمان الحشد الشعبی عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در پی یک انفجار در حین انجام وظیفه در منطقه جرف النداف در بغداد به شهادت رسید.

براساس بیانیه الحشد الشعبی، در پی این انفجار، دو نفر نیز مجروح شدند.

الحشد الشعبی توضیح داد که این انفجار ناشی از مواد منفجره برجا مانده از گروه تروریستی داعش بوده که درون یکی از مقرهای الحشد الشعبی کارگذاشته شده بود.

این سازمان ضمن اشاره به اتخاذ اقدامات لازم، تاکید کرد که پاکسازی مناطق از بقایای تروریست‌ها ادامه دارد.
