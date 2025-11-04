شهادت یک نیروی الحشد الشعبی در پی انفجار بمب در بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در پی یک انفجار در حین انجام وظیفه در منطقه جرف النداف در بغداد به شهادت رسید.

براساس بیانیه الحشد الشعبی، در پی این انفجار، دو نفر نیز مجروح شدند.

الحشد الشعبی توضیح داد که این انفجار ناشی از مواد منفجره برجا مانده از گروه تروریستی داعش بوده که درون یکی از مقرهای الحشد الشعبی کارگذاشته شده بود.

این سازمان ضمن اشاره به اتخاذ اقدامات لازم، تاکید کرد که پاکسازی مناطق از بقایای تروریست‌ها ادامه دارد.

