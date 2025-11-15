نماینده مجلس عراق: تصویب قانون الحشد الشعبی یک وظیفه ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رفیق الصالحی» نماینده مجلس عراق، روز شنبه خواستار تصویب قانون مربوط به الحشد الشعبی در پارلمان آینده شد و تأکید کرد که این قانون یک ضرورت ملی برای حفاظت از حقوق رزمندگانی است که در دفاع از عراق نقش‌آفرینی کرده‌اند.

الصالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «الحشد الشعبی فداکاری‌های بزرگی برای مقابله با تروریسم و حفظ وحدت کشور انجام داده است و ضروری است قانونی تصویب شود که حقوق نیروهای آن را تضمین کرده و جایگاهشان را در چارچوب رسمی امنیتی تقویت کند.» وی افزود: «پارلمان آینده باید تصویب این پرونده را در اولویت‌های خود قرار دهد.»

او ادامه داد: «تصویب این قانون، جایگاه الحشد الشعبی را ارتقاء خواهد داد و مانع هرگونه تلاش برای تضعیف یا نادیده گرفتن نقش ملی آن خواهد شد.» الصالحی همچنین از همه جریان‌های سیاسی خواست تا با همکاری جدی و برای تأمین منافع عالی کشور، زمینه تصویب این قانون را فراهم کنند.

..................................

پایان پیام/ 167