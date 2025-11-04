به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان در کنفرانس بزرگداشت شهدای راه آزادی قدس گفت: خون پاک شهدای راه آزادی قدس، پایه بیداری و اتحاد در میان امت اسلامی را بنا نهاد.

وی افزود: غزه چهره منافقان عصر حاضر را برملا کرده و حقیقت چهره‌ آنها را در برابر جهان آشکار ساخته است.

دومکی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جهاد تبیین هستیم؛ یعنی بیان شفاف حقیقت حق و باطل و برجسته‌سازی فداکاری‌های بی‌مثال اهل حق در این معرکه.

او همچنین به خطر غفلت برخی از علما و متفکران در مواجهه با فجایع کنونی اشاره و بیان کرد: در این عصر مادیت، برخی از علما و متفکران که دارای عناوین مقدس مانند امام کعبه هستند، به قدری در دنیا غرق شده‌اند که در برابر قتل عام ۷۰ هزار انسان بی‌گناه در غزه سکوت اختیار می‌کنند.

مقصود علی دومکی تاکید کرد: موضع ۲۵۰ میلیون جمعیت پاکستان همان موضع محمد علی جناح و علامه اقبال است؛ فلسطین متعلق به فلسطینی‌هاست. طرح دو دولت به معنای پذیرش ظلم و اشغال غیرقانونی اسرائیل است. امت اسلامی باید متحد شده و از حق مردم فلسطین حمایت کامل کند.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

