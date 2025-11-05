به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون بین الملل حوزه های علمیه در مراسم تقدیر از برگزیدگان پویش به وقت اربعین در خبرگزاری حوزه گفت: اربعین یک پدیدهای در مقیاس خیلی بزرگ است که تنوع ملیتها و آیینها را در آن شاهد هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری اضافه کرد: به اندازه بزرگی پدیده اربعین، فرصتها و چالشهای آن هم بزرگ است.
وی درباره چالشهای اربعین گفت: یک ابرچالش بزرگ این است که ما نمیتوانیم اربعین را معرفی کنیم؛ اربعین حتی در داخل کشور یکسری مخاطبان خاص پیدا کرده است و بیشتر کسانی که از ایران به اربعین میروند، همه ساله به این مراسم رهسپار میشوند. از این رو، در قالب جلساتی باید این سوال پاسخ داده شود که چرا نمیتوانیم اربعین را در عرصه بین الملل معرفی کنیم؟
معاون بین الملل حوزه های علمیه افزود: مدلهای مختلفی در این زمینه تجربه شده است، حتی گزارشهای خوبی توسط خبرنگاران جهانی از اربعین تولید شده اما اتفاقی که انتظار میرفت نیفتاده است. البته یک طیفی از رسانههای دنیا اربعین را بایکوت کنند، لذا ما باید طرح نو برای جهانی شدن اربعین ارائه دهیم.
وی در پایان یادآور شد: امروزه بسیاری از کنشگران مدافع فلسطین در جهان، مسلمان نیستند. علیرغم میل صهیونیستها، چه اتفاقی افتاد که مظلومیت غزه جهانی شد؟ بنابراین میتوان از تجربه جهانی شدن مظلومیت غزه برای جهانی کردن اربعین استفاده کرد و باید اصحاب فن رسانه، در این زمینه کار کنند تا طراحی نو ارائه دهند.
