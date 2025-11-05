به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زینبالسادات مقدس، قائممقام جمعیت امام رضاییها در گردهمایی پویش ملی «بساز مدرسه» در مرکز جامعه خیرین مدرسهساز کشور برگزار شد، این جمعیت را پیشرو در تحقق عدالت آموزشی کشور دانست و گفت: «جمعیت امام رضاییها بهصورت نرمافزاری و سختافزاری، با تکیه بر توان و ظرفیتهای خود، در این پویش ملی حضور فعال دارد.»
وی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و با گرامیداشت نام امام رضا(ع) اظهار داشت: در جمعیت بینالمللی امام رضاییها باور داریم که هر آجر مدرسه برای آینده فرزندان ایران چراغی است در مسیر کرامت، دانایی و عزت کشور عزیزمان.
مقدس با اشاره به فعالیتهای گسترده این جمعیت در عرصه مدرسهسازی گفت: «جمعیت امام رضاییها از سالها پیش با پشتوانه اعتماد مردم و عشق خدمت، یکی از محورهای اصلی فعالیت خود را ساخت مدرسه قرار داده است. همین امروز که در خدمت شما هستم، مدارس روستاهای تکانلو و قرهسقال در استان آذربایجان شرقی در آستانه افتتاح قرار دارند. هفته گذشته نیز در قالب پویش "بساز مدرسه" و با همراهی خیرین، مدرسهای در خرمشهر افتتاح شد.»
قائممقام جمعیت امام رضاییها با تأکید بر اینکه این پویش تنها به ساخت فضاهای فیزیکی محدود نمیشود، ادامه داد: «همانطور که از نام هوشمندانه این پویش برمیآید، هدف فقط ساخت مدرسه نیست، بلکه مرحله بعدی، توجه به حوزه نرم یعنی عدالت آموزشی، تربیت دانشآموزان و آموزش معلمان متناسب با زیستبوم هر منطقه است. امام رضاییها هم به ساخت مدرسه توجه دارد و هم به آنچه پس از ساخت در فضای آموزشی و تربیتی رخ میدهد.»
وی افزود: «به لطف خدا، جمعیت امام رضاییها امروز مجموعهای از داوطلبان فعال در سراسر کشور دارد که هرکدام بر اساس علاقه و تخصص خود در حوزههای مختلف ازجمله سیل و زلزله، بحران، آموزش و مدرسهسازی پایکار آمدهاند. بهصورت آزمایشی در چند منطقه محروم، طرحهای عدالت آموزشی را آغاز کردهایم و تلاش داریم در مدارسی که میسازیم، این نگاه جامع بهصورت کامل اجرا شود.»
مقدس با اشاره به اقدامات زیرساختی این جمعیت در حمایت از پویش بساز مدرسه تصریح کرد: «جمعیت امام رضاییها نهتنها با تمام سرمایه اجتماعی خود به این پویش پیوسته، بلکه در جهت توانمندسازی و شفافیت بیشتر، سامانه "مدرسه بساز" و همه فعالیتهای تولیدی و رسانهای خود را به این پویش اهدا کرده است.»
وی درباره کارکرد این سامانه توضیح داد: «اصل طراحی سامانه بر پایه شفافیت است. در این سامانه هر فرد میتواند از ابتدای فرایند ساخت تا مرحله پایانی پروژه، بهصورت لحظهای روند را مشاهده کند. مخاطب میبیند از کجا کار آغاز شده، چه میزان کمک انجام شده و مدرسه در چه مرحلهای قرار دارد. این شفافیت موجب افزایش اعتماد و مشارکت عمومی خواهد شد.»
قائممقام جمعیت امام رضاییها در پایان ضمن قدردانی از خیرین، داوطلبان و همه دستاندرکاران این امر نیکوکارانه گفت: «تولیدات رسانهای و محتوایی جمعیت امام رضاییها نیز بهعنوان برگ سبزی در کنار گلستان زحمات خیرین تقدیم این پویش شده است. همه ما یک هدف مشترک داریم و آن ساخت ایرانِ امامرضایی و آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین است. خداوند فرموده است سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیکند مگر به دست خودشان؛ و ما باور داریم این حرکت مردمی، نقطه آغاز تحولی عمیق در مسیر عدالت آموزشی کشور خواهد بود.»
