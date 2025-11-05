خدمت به زائران مسئولیتی معنوی است / خادمان باید جهادی عمل کنند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «سید عبدالفتاح نواب» روز چهارشنبه 14 آبان 1404 در همایش کارگزاران و خادمین فرهنگی و زیارت استان گیلان، به نیکی سخن گفتن را یکی از آموزه های دینی دانست و اظهار کرد: خداوند دوست دار انسانی است که با زبان و با مال و با فکر خود کار خیر و نیک انجام دهد، اما بدگویی و دشنام دور از بندگی خداست.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب نسبت به سبک زندگی اسلامی تاکید فرمودند، افزود: سبک زندگی اسلامی مبتنی بر حیا بوده و انسان مومن حیا دارد، زیرا عمل به چارچوب های حیا لازمه ایمان است.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، خادم زائران حج و عتبات بودن را یک توفیق الهی دانست که نصیب کمتر کسی می شود و گفت: خادمین و کارگزاران حج و عمره و عتبات، با حرم معصومین(ع) ارتباط دارند و لذا مورد احترام مردم هستند.

حجت الاسلام نواب از خادمان و روحانیون کاروان های حج و عتبات خواست برای زائران وقت بگذارند تا ارتباط زائر با معنویت را حفظ و عمیق کنند و یادآور شد: مدیر کاروان باید مردم دار باشد و با زائران با کلام خوب سخن بگوید.

وی مردم ایران را بهترین مردم در پشتیبانی از دین و کشور و نظام دانست و تاکید کرد: اگرچه دشمن تبلیغات فراوانی علیه انقلاب و نظام دارد، اما ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر وارد صحنه شدند و در ایستادگی کردند لذا باید اصل مردم داری را در دستور کار قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت مدارا کردن با مردم را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: اگرچه اقوام و ادیان و گروه های مختلف در جای جای ایران زندگی می کنند، اما همه نسبت به اهل بیت(ع) عشق و ارادات دارند لذا باید با اخلاق مداری، زمینه جذب این افراد را به آموزه های اسلامی و قرآنی فراهم کنیم.

وی اخلاق مداری را دعوت با عمل و رفتار دانست که مبتنی بر انصاف و صداقت و دلسوزی است و بیان کرد: رهبر انقلاب شخصیتی اخلاق مدار هستند که از هر فرصتی به نفع دین و قرآن استفاده می کنند.

حجت الاسلام نواب، با بیان اینکه روحانی کاروان باید بصیرت داشته باشد، تاکید کرد: خادمان و مدیران و روحانیت کاروان باید فرابخشی بیاندیشند و جهادی عمل کنند.

وی حج و زیارت، مرکز پزشکی و بعثه مقام معظم رهبری را سه محور فعالیت های سازمان حج و زیارت دانست و گفت: اسکان، تغذیه، حمل و نقل و ترابری زائران در دستور کار حج و زیارت قرار دارد که باید به خوبی انجام شود لذا از امکانات روز برای آسایش زائران بهره خواهیم گرفت.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت خدمت به زائران را یک مسئولیت معنوی دانست و تاکید کرد: روحانیون کاروان نقش مهمی در حج و عمره و عتبات دارند و باید برای حفظ اعمال زائران تلاش کنند.

وی اصلی ترین هدف سفر حج و زیارت را ارتباط با خدا دانست و خاطرنشان کرد: روحانی کاروان باید این ارتباط را ایجاد کند لذا روحانیون حج و زیارت با برگزاری دوره های هم اندیشی نسبت به انتقال تجربیات خود اقدام کنند و امیدواریم کتاب «راهنمای مدیران کاروان های حج و زیارت» تهیه شود.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴