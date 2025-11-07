فرهنگ قرآن، فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در آیین تکریم پیشکسوتان قرآنی مشهد با اشاره به جایگاه والای حاملان قرآن در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت پیوند قرآن و عترت در مسیر هدایت جامعه تأکید کرد و گفت: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیثی میفرمایند: گرامیترین بندگان خدا پس از پیامبران، عالمان و حاملان قرآناند؛ آنان که همچون انبیا از دنیا میروند و در روز قیامت نیز در کنار ایشان محشور میشوند. این بیان نورانی، جایگاه والای قاریان و مربیان قرآن را فراتر از آموزش صرف آیات الهی معرفی میکند؛ چرا که رسالت آنان در عمل به پیام خداوند و تربیت و هدایت جامعه تجلی مییابد.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با اشاره به حدیث متواتر پیامبر (ص) درباره ثقلین گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهلبیتی، ...» من در میان شما دو میراث گرانبها باقی گذاشتم قرآن و عترتم، و این دو از هم جدا نخواهند شد تا روز قیامت؛ بنابراین حاملان حقیقی قرآن کسانیاند که پیوندشان با اهلبیت (ع) روشن و استوار باشد.
وی تأکید کرد: داشتن صدای خوش در قرائت قرآن یا حفظ آیات الهی، به تنهایی نشانه حامل بودن قرآن نیست. حامل واقعی قرآن کسی است که پیام آن را در جان خود جای داده و در مسیر حق به کار میگیرد. تاریخ اسلام گواه آن است که گاه قرآن در دستان اهل باطل قرار گرفت و به ابزاری برای مقابله با حقیقت بدل شد؛ چنانکه در واقعه صفین، سپاه دشمن قرآنها را بر نیزه افراشت و در برابر امیرالمؤمنین علی (ع) صفآرایی کرد. آن حضرت در پاسخ فرمودند: «این قرآن، صامت است؛ باید کسی آن را به سخن درآورد.» این سخن ژرف، بیانگر آن است که قرآن بدون تفسیر و هدایت اهلبیت (ع)، خاموش است و میتواند به ابزاری برای فریب و انحراف تبدیل شود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در بخشی دیگر از سخنان خود، به یکی از تلخترین وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: در سالهای آغازین پس از رحلت رسول خدا (ص)، برخی از زمامداران وقت، نقل حدیث را ممنوع اعلام کردند و مجموعهای از روایات را نابود ساختند. آنان بر این باور بودند که حدیث، رقیب قرآن است و باید تنها به ظاهر آیات بسنده کرد.
وی در ادامه افزود: پیامد این رویکرد، دور شدن جامعه اسلامی از تفسیر اصیل و حقیقی قرآن بود؛ تفسیری که ریشه در سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) دارد. این انحراف فکری، زمینهساز پیدایش جریانهای افراطی و تکفیری شد که با تمسک به ظواهر قرآن، در برابر اولیای الهی صفآرایی کردند و مسیر حق را به چالش کشیدند.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به خاطرهای از سردار شهید حسین همدانی، بیان کرد: ایشان نقل میکردند که در سوریه، جوانانی از کشورهای مختلف، با نیتی نادرست و بر پایه برداشتی سطحی و ناقص از قرآن، به صفوف گروههای تکفیری پیوسته بودند. این رخداد تلخ، نتیجه جدایی قرآن از عترت است؛ چرا که قرآنی که از تفسیر اهلبیت (ع) تهی شود، میتواند به ابزاری برای انحراف، افراطگرایی و سوءاستفاده بدل گردد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: باید خداوند را سپاس گفت که ملت ایران، مسیر انس با قرآن را از دریچه نورانی اهلبیت (ع) یافته است. قرآن و عترت، دو جلوه از یک حقیقت واحدند و هر دو در قلب و اندیشه شیعه جای دارند. قرائت، فهم و تدبر در آیات الهی، زمانی به هدایت واقعی منجر میشود که با تفسیر علوی و آموزههای اهلبیت (ع) همراه باشد؛ چرا که تنها در پرتو این پیوند، مسیر هدایت روشن و پایدار باقی میماند.
وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم (ص) به حاملان قرآن، اظهار داشت: رسول خدا (ص) فرمودند: «خدا را در نظر داشته باشید درباره قرآنی که به شما سپرده شده است؛ شما حاملان قرآن هستید و نسبت به این امانت الهی مسئولیت دارید.» همانگونه که پیامبر (ص) در رساندن رسالت الهی مأمور و مسئول بود، شما نیز در حفظ، تبیین و ترویج این میراث آسمانی، وظیفهای سنگین بر دوش دارید.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی با تأکید بر اینکه فرهنگ قرآن، فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: قرآنِ امیرالمؤمنین علی (ع)، قرآنی است که در برابر انحراف و ستم سکوت نمیکند. حاملان حقیقی قرآن، کسانیاند که همچون امام علی (ع)، در کنار مظلومان میایستند و از حق دفاع میکنند؛ نه آنان که با قرائتهای طولانی و ظاهری از دینداری، در عمل همپیمان ستمگران میشوند و از مسیر عدالت فاصله میگیرند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با یادآوری خاطرهای از دوران نوجوانی خود گفت: در دوره راهنمایی، در جلسات قرآنی مدرسه حضور مییافتیم و یکی از مربیان آن جلسات — که بعدها به فیض شهادت نائل آمد — نخستین کسی بود که مرا با فضای طلبگی آشنا ساخت. همانجا بود که انس حقیقی با قرآن در دل من جوانه زد و مسیر زندگیام دگرگون شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شهدای آن جلسات، نوجوانی یتیم بود که با تلاوت سوره مبارکه «نحل»، نذر کرد که به زیارت خانه خدا مشرف شود و خداوند نیز این توفیق را نصیبش کرد. همان عشق خالصانه به قرآن بود که او را تا آستانه شهادت پیش برد و در مسیر حق، جاودانه ساخت.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما