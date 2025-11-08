مکزیک ادعاها درباره اقدام ایران علیه سفیر اسرائیل را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه و وزارت امنیت مکزیک اعلام کردند هیچ گزارشی درباره تلاش ادعایی برای سوء قصد علیه «عینات کرانز نیگر» سفیر اسرائیل در مکزیکوسیتی وجود ندارد.
به گزارش النشره، این دو وزارتخانه در بیانیهای اعلام کردند هیچ اطلاعاتی که تایید کننده توطئه ادعایی برای حمله به سفیر اسرائیل در مکزیکوسیتی باشد، دریافت نکردهایم.
مقامات مکزیکی به این ترتیب گزارش رسانههای اسرائیلی و امریکایی را تکذیب کردند که در آنها ادعاهایی درباره تلاش ایران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک در چند ماه قبل، مطرح شده بود.
سفارت ایران در مکزیک نیز با صدور بیانیهای تاکید کرد اتهامات علیه ایران مبنی بر تلاش برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک، خبر جعلی رسانهها است. در این بیانیه تاکید شده است، هدف از متهم کردن ایران به تلاش برای ترور سفیر اسرائیل، آسیب رساندن به روابط ایران با مکزیک است.
