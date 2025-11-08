پادکست طرز | شخصیت...

کاسبی می‌شناختم که حتا از یک ریال نمی‌گذشت. مرد مدام مراقب بود مبادا ضرر کند. البته حق داشت که از حق خود نگذرد. او برخورد چندان گرمی نیز با کسی نمی‌کرد پس رفیق چندانی در میان مشتریانش هم نداشت. اما چون تنها بقال محله بود، بازارش به راه بود و همیشه برو و بیا داشت. گردش روزگار اما بالاخره پای یک هایپرمارکتی را به محله باز کرد...