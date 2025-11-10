چرا قرآن رویکردش به یهودیان را تغییر داد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: قرآن در مدت سالیان مختلف نسبت به یهودیان دچار تغییر رویههای متعددی میشود (اعم از سازش اولیه، عتاب خیرخواهانه و سپس دشمنی علنی و جنگ). آیا این تغییر رویه با وحیانی و الهی بودن قرآن منافات ندارد؟ آیا این دلیل بر این نیست که قرآن توسط خود پیامبر ساخته شده است (چون ابتدا تصور میکرد که میتوان با یهود کنار آمد و آنها ایمان میآورند ولی وقتی آنها نپذیرفتند و... رو به دشمنی و جنگ گذاشت)!؟
پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله پس از هجرت به مدینه به درخواست مردم آن شهر حکومت را به دست گرفت. حضرت در یکی از نخستین اقدامات خود بهعنوان حاکم مدینه با هدف ایجاد صلح و همزیستی مسالمتآمیز میان گروههای مختلف، ازجمله مهاجران، انصار و قبایل یهودی، «پیماننامه مدینه» را منعقد کردند. این پیمان شامل تعهداتی برای دفاع متقابل از مدینه در برابر حملات خارجی، آزادی دینی و حلوفصل اختلافات تحت مرجعیت پیامبر بود و زندگی مسالمتآمیز مسلمانان و یهودیان را بهدنبال داشت. حقوق سیاسی و اجتماعی یهودیان محترم شمرده شد و پیامبر آنان را مجبور به مسلمان شدن نکرد. یهودیان در جامعه اسلامی برای انجام فعالیتهای اجتماعی، دینی و مذهبی خود از آزادی عمل برخوردار بودند. (۱)
نحوه تعامل مسلمانان و یهودیان مدینه با هم
پس از انعقاد پیمان مدینه، یهودیان بهتدریج اقدام به کارشکنی کردند. مهمترین موارد آنها بر این پایه است:
بنیقینقاع
این قبیله اولین گروه از یهودیان بودند که آشکارا پیمان خود را شکستند. پس از پیروزی مسلمانان در غزوه بدر، شایعه کردند که پیامبر کشته شده و سپس بهمرور خصومت خود را با مسلمانان افزایش دادند و حتی پیامبر را تهدید کردند. اوج این کارشکنی، حادثهای در بازار بود که منجر به قتل یک مسلمان توسط یهودیان و در پی آن، واکنش مسلمانان شد. درنتیجه این اقدامات، پیامبر دستور محاصره بنیقینقاع را صادر کرد و پس از تسلیمشدن آنها با اینکه حضرت مطابق پیماننامه میتوانستند آنان را بهشدت مجازات کند، آنان را بخشید و به اخراج آنان از مدینه اکتفا کرد.
بنینضیر
این قبیله نیز پیش از غزوه احد در راستای تضعیف روحیه سپاه اسلام شایعهپراکنی کرد و پس از جنگ با پذیرایی از ابوسفیان و خبرچینی برای او عملاً پیمان را نقض کردند. حضرت این اقدامات را نادیده گرفتند تا اینکه با انداختن سنگی بزرگ بر سر پیامبر اقدام به ترور ایشان کردند. سپاه اسلام بنینضیر را محاصره و این بار نیز حضرت از مجازات آنان چشمپوشی و به اخراج آنان از مدینه بسنده کرد.
بنیقریظه
این قبیله خطرناکترین کارشکنی را در جریان جنگ احزاب (خندق) در سال پنجم هجری انجام داد. یهودیان اخراجشده به سراغ مشرکان مکه رفته و آنان را با وعدههای مالی و نظامی به جنگ با مسلمانان تحریک و تشویق کردند و سرانجام هم موفق شدند. سپاه مشرکان به مدینه لشکر کشید و این شهر را محاصره کرد. درحالیکه مسلمانان در شرایط بسیار دشواری قرار داشتند، بنیقریظه با مشرکان مکه تبانی کردند و قصد داشتند از پشت به مسلمانان حمله کنند. ترس مسلمانان از خیانت یهودیان بسیار بیشتر از ترسشان نسبت به مشرکان قریش بود. پس از پایان جنگ، آیات ۵۶ و ۵۷ سوره انفال درباره پیمانشکنی یهودیان نازل شد و پیامبر موظف به برخورد عملی با آنان شد. حضرت به سراغ بنیقریظه رفت و آنان را محاصره کرد. آنان حاضر نشدند تسلیم بشوند و جزیه بپردازند. درنهایت، آنان سعدبنمعاذ که خودش قبلاً یهودی و موردقبول دو طرف بود را بهعنوان حَکَم و داور انتخاب کردند. سعد که یهودیان را بهخوبی میشناخت و میدانست اگر مسلمانان آنان را رها کنند، آنان نیز همانند یهودیان قبلی شروع به توطئه علیه مسلمانان خواهند کرد، مطابق کتاب مقدس یهودیان (تَنَخ) (۲) علیه خود آنان حکم داد.
مطابق حکمیت سعد مردانی که در خیانت دست داشتند، اعدام (۳) و زنان و کودکانشان به اسارت گرفته شدند. قرآن به این مجازات اشاره کرده است:
﴿وَ أَنْزَلَ اَلَّذِینَ ظٰاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ مِنْ صَیٰاصِیهِمْ وَ قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ اَلرُّعْبَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِیقاً﴾؛ (۴) و [خدا] کسانی را از اهل کتاب که گروههای دشمن را پشتیبانی کردند از قلعههای محکم و استوارشان پایین کشید و در دلهایشان ترس افکند، گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید.(۵)
چرایی تغییر رویه قرآن در برابر یهودیان
تغییر رویه قرآن در مواجهه با یهودیان، نهتنها منافاتی با وحیانی بودن آن ندارد، بلکه نشانه حکمت و عدالت الهی است. توضیح آنکه قرآن یک کتاب ساکن و ایستا نیست که بدون توجه به وقایع و کنشهای انسانی، دستورات ثابتی صادر کند. بسیاری از آیات در واکنش به حوادث، چالشها و رفتارهای مردم نازل شدهاند. رویه قرآن در ابتدای ورود پیامبر به مدینه همزیستی مسالمتآمیز بود و انتظار میرفت یهودیان به پیامبری که منتظر آمدنش بودند ایمان بیاورند یا حداقل در کنار مسلمانان زندگی کنند؛ اما یهودیان بهتدریج پیمانهای خود را نقض و به شایعهپراکنی، خبرچینی، توطئهچینی برای ترور پیامبر اقدام کردند و حتی در حساسترین لحظات با دشمنان مسلمانان متحد شدند. آیات قرآن ناظر بر این حوادث بودند و رویکردها بر اساس این خیانتها و خصومتها تغییر یافت. تغییر رویه، نه از سر انتقام شخصی پیامبر، بلکه نتیجه خیانتها و خصومتهای شدید خود یهودیان بود که امنیت جامعه اسلامی را به خطر انداخت؛ لذا شدت عمل مسلمانان فقط شامل یهودیانی شد که پیمانشکنی کردند.
نتیجهگیری:
تغییر رویه قرآن نسبت به یهودیان مدینه، از سازش اولیه تا مقابله، نتیجه مستقیم نقضهای مکرر پیمان مدینه توسط یهودیان بود. آنان با اقداماتی نظیر شایعه، جاسوسی، توطئه ترور و همکاری با دشمنان، امنیت جامعه اسلامی را به خطر انداختند. اگر قرآن بدون اینکه یهودیان با پیمان مخالفت کنند، رویه خود را تغییر میداد یا دگرگونی رویکرد قرآن با دگرگونی رویکرد یهودیان مطابق و مناسب نبود، این میتوانست دلیل بشری بودن قرآن باشد؛ اما اولاً تغییر رویه قرآن پس از تغییر رویه یهودیان و ثانیاً مطابق و مناسب با آن بود؛ به همین دلیل این تغییر رویه نهتنها نشانه بشری بودن قرآن نیست، بلکه بیانگر این است که قرآن ازسوی خداوند عادل و حکیم نازل شده است.
پینوشتها:
۱. علیبیگی، حسین، «یهودیان و برخورداری از آزادیهای مدنی در دولت پیامبر»، معرفت ادیان، ۱۳۹۹ ش، شماره ۴۲، صص ۵۹ تا ۷۶.
۲. کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان (ترجمه قدیم)، سِفر تثنیه، فصل ۲۰، عبارات ۱-۱۴.
۳. پژوهشگران معتقدند یهودیانی که در این واقعه اعدام شدهاند، حداکثر چهل تا پنجاه نفر بودهاند. ر. ک: محسنی، مصطفی، «تحلیل رفتار پیامبر اکرم با یهودیان بنیقریظه در مدینه»، مبلغان، ۱۴۰۱ ش، شماره ۲۸۱، صص ۲۸ تا ۳۶، ص ۳۳-۳۶.
۴. سوره احزاب، آیه ۲۶.
۵. محسنی، مصطفی «تحلیل رفتار پیامبر اکرم با یهودیان بنیقریظه در مدینه»، ص ۲۹-۳۲.
