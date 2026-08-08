به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سیدحسن حسینی امروز شنبه ۱۷ مردادماه در جلسه هماهنگی دهه پایانی صفر با اشاره به تمهیدات صورتگرفته در بخشهای مختلف خدماتی و اجرایی، اظهار کرد: پیشبینی میشود در دهه پایانی ماه صفر امسال، میزبان ۷ تا ۱۰میلیون زائر باشیم. بنابراین برای ارائه خدمات بهتر به زائران، خدمات مورد نیاز در چهار کارگروه فرهنگی-اجتماعی، امور زیربنایی، پشتیبانی و نظارت بر بازار و امنیتی-انتظامی پیگیری میشود.
وی افزود: موضوع مهم اسکان زائران، ذیل کارگروه فرهنگی-اجتماعی قرار گرفته و سه سطح از اسکان با ظرفیت یکمیلیون نفرشب برای زائران در نظر گرفته شده است. این سطوح اسکان شامل اسکان رسمی در هتلها، هتلآپارتمانها، زائرپذیرها و خانهمسافرها برای ۲۵۰هزار نفرشب، اسکان موقت در مساجد، حسینیهها، تکایا و برخی زائرسراهای ادارات برای حدود ۴۰۰هزار نفرشب و اسکان اضطراری برای ۳۵۰هزار نفرشب است. برای رفاه حال زائران، تلفن۰۵۱۳۷۰۴۵ پاسخگوی آنها خواهد بود و زائران میتوانند پیش از عزیمت به مشهد و از مبدأ، وضعیت اسکان خود را مشخص کنند.
فرماندار مشهد به برخی اقدامات صورتگرفته در کارگروه زیربنایی نیز اشاره کرد و گفت: درباره تأمین آب مورد نیاز ایستگاههای خدمترسانی به زائران در مسیر پیادهروی و داخل شهر، بیش از ۸۰تانکر آب پیشبینی شده است.
حسینی بیان کرد: سال گذشته تمام امکانات کشور برای موضوع بازگشت زائران به کار گرفته شد. در پایانه مسافربری مشهد نیز برای هر استان یک میز خدمت در نظر گرفته شد تا زائران با سهولت به استان خود مراجعت کرده و خدمات موردنیاز را دریافت کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت و بهداشت، گفت: تمام بیمارستانهای مشهد در دهه پایانی صفر آمادهباش هستند.
حسینی گفت: اقلام اساسی مورد نیاز بهاندازه کافی در انبارها و بازار موجود است. ۸۵ نانوایی منتخب در اطراف حرم مطهر نیز به هر میزان که نیاز داشته باشند، آرد دریافت خواهند کرد تا با فعالیت شبانهروزی، نان مورد نیاز این ایام را تأمین کنند و علاوه بر این و در صورت نیاز، از ظرفیت نانوایی سیار هم استفاده خواهد شد.
وی به موضوع مهم نظارت بر بازار نیز اشاره کرد و افزود: پایگاههای مشخصی در اطراف حرم مطهر و نیز مرکز زائرپذیر غدیر معین شده تا بر موضوعاتی نظیر کمفروشی، تقلب و گرانفروشی نظارت کنند. ضمن اینکه ۵۴۰ بازرس از سازمانهای ذیربط با محوریت تعزیرات حکومتی استان بازار را پایش میکنند.
فرماندار مشهد همچنین به برخی اقدامات ذیل کارگروه امنیتی- انتظامی اشاره کرد و گفت: ارکان امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شهرستان کاملا آماده هستند تا مراسم این ایام را زیر پوشش انتظامی و امنیتی قرار دهند.
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