به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی دفتر حضرت آیت‌الله الشیخ محمد یعقوبی، از علمای شیعه در نجف و شورای نظارت بر حوزات علمیه افغانستان از طلاب ممتاز مدارس استان بامیان افغانستان تقدیر و جوایز نقدی اهدا کردند.

این مراسم با حضور علما و اساتید حوزه در استان بامیان، روز یک‌شنبه(۱۸ آبان) در حوزه علمیه امام صادق(ع) برگزار شد و طی آن ۱۶ نفر از طلابی که در آزمون سالانه شورای نظارت بر حوزات علمیه رتبه برتر را کسب کرده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدنصرالله واعظی، رییس شورای علمای شیعه بامیان در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: علم یگانه سلاحی است که می‌توان با آن به قله‌های بلند از رشد و شکوفایی رسید و در راستای خدمت به خلق‌الله و معارف اهل‌بیت(ع) دست پیدا کرد.

رییس شورای علمای شیعه استان بامیان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان مدارس و حوزه‌های علمیه تاکید کرد که جوانان در راستای کسب دانش دینی و علوم روز از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

شایان ذکر است، شورای نظارت بر مدارس و حوزات عملیه آزمون سالانه خود را در مناطق مرکزی از جمله کابل و بامیان برگزار کرده بود و در این آزمون حدود ۶۰۰ جوان فقط در کابل شرکت کرده بودند.