به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از مستند «وکیل» تولید مرکز سیمرغ، که به روایت مقاومت شیعیان لبنان و نقش برجسته حجتالاسلام سیدعیسی طباطبایی میپردازد، روز سهشنبه ۲۰ آبانماه با حضور جمعی از شخصیتهای فرهنگی و مذهبی برگزار میشود.
در این مراسم چهرههایی همچون آیتالله «محمدحسن اختری» مدیرعامل بنیاد بینالمللی عاشورا، «محمدمهدی شریعتمدار» رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، «سجاد اسلامیان» تهیهکننده و «سیامک مختاری» کارگردان مستند، حضور خواهند داشت.
مستند «وکیل» محصول گروه غیرنمایشی مرکز سیمرغ است و به بازخوانی نقش روحانیون و جریانهای مردمی در تقویت محور مقاومت در لبنان از دهههای گذشته تا امروز میپردازد.
گفتنی است مراسم رونمایی از مستند «وکیل» سهشنبه ۲۰ آبانماه ساعت ۱۴ در حسینیه هنر واقع در خیابان ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.
